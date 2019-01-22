Enes Batur'dan samimi açıklamalar: Kız arkadaşımla ayrıldık

YouTuber Enes Batur 2. Sayfa programında samimi açıklamalarda bulundu. "Asosyaldim" diyerek herkesi şaşırtan Enes Batur’un açıklamalarından satır başları:

"Hiçbir şey olmadan minik minik ilerleyerek başladım. İmkânsızlıklar da vardı. 2 piksel kamera ile video çekiyordum. 1 yıl boyunca hiç para kazanmadım. Ailemden aldığım harçlıkları biriktirerek videolar çektim.

İlk olarak 100 lira kazandım. Ben asosyal bir insandım. Çok fazla arkadaşım da yoktu, bu işe yöneldim. Burada insanların beni sevdiğini gördüm ve bu işe daha çok yoğunlaştım. İlk işim video çekip oyun oynamaktı. Tek bir videomla gündeme gelmedim.

'DÜNYANIN BÜTÜN ÜLKELERİNDE AZ DA OLSA HAYRANIM VAR'

Dünyanın bütün ülkelerinde az da olsa hayranım, sevenim var. Ben mutlu oluyorum, sevdiğim bir iş. 100 bin aboneyi geçtikten sonra işin ciddiyetine vardım ve daha sıkı çalıştım.

Benim filmim girdiğinde dev filmler vardı vizyonda. Ayla, Arif V 216, Deliha gibi yapımlar vardı. Bizim filmimiz de 1.5 milyon izlendi.

Ben sevenlerim için bir iş çıkardım. Film yapmak çok güzel ve farklı. Ben yaptığım işi her zaman sevenlerim için yapıyorum. Oyunculuğum çok muhteşem değil ama filmden sonra geliştirdim.