Enes Batur'dan samimi açıklamalar: Kız arkadaşımla ayrıldık

YouTuber Enes Batur 2. Sayfa programında samimi açıklamalarda bulundu. "Asosyaldim" diyerek herkesi şaşırtan Enes Batur’un açıklamalarından satır başları:
"Hiçbir şey olmadan minik minik ilerleyerek başladım. İmkânsızlıklar da vardı. 2 piksel kamera ile video çekiyordum. 1 yıl boyunca hiç para kazanmadım. Ailemden aldığım harçlıkları biriktirerek videolar çektim.
İlk olarak 100 lira kazandım. Ben asosyal bir insandım. Çok fazla arkadaşım da yoktu, bu işe yöneldim. Burada insanların beni sevdiğini gördüm ve bu işe daha çok yoğunlaştım. İlk işim video çekip oyun oynamaktı. Tek bir videomla gündeme gelmedim.
'DÜNYANIN BÜTÜN ÜLKELERİNDE AZ DA OLSA HAYRANIM VAR'
Dünyanın bütün ülkelerinde az da olsa hayranım, sevenim var. Ben mutlu oluyorum, sevdiğim bir iş. 100 bin aboneyi geçtikten sonra işin ciddiyetine vardım ve daha sıkı çalıştım.
Benim filmim girdiğinde dev filmler vardı vizyonda. Ayla, Arif V 216, Deliha gibi yapımlar vardı. Bizim filmimiz de 1.5 milyon izlendi.
Ben sevenlerim için bir iş çıkardım. Film yapmak çok güzel ve farklı. Ben yaptığım işi her zaman sevenlerim için yapıyorum. Oyunculuğum çok muhteşem değil ama filmden sonra geliştirdim.
Bana filmimde eşlik eden oyuncuların çoğu arkadaşım. Youtuber birçoğu zaten.6 yıldır bu sektördeyim bütün Youtube ünlüleri arkadaşım. Onların da milyonlarca takipçileri var.
UÇAK BİLETİNE 15 BİN TL VERDİM
Uçak biletine en fazla 15 bin TL verdim. First Class bilet aldım. Benim serilerim var, programlar… ‘Buna değer mi?’ başlığı altında denemeler yapıyoruz.
Mesela 5 bin liralık kazı kazan aldım, ‘Bakın ben yapıyorum, ben deniyorum bir şey çıkmıyor, siz yapmayın’ demek istiyorum. Yaptığım programların sonunda değerlendiriyorum, bu kadar para verdik ‘Buna değiyor mu?’ diye anlatıyorum.
Benim çalışma saatim yok. Ama ilk başladığımda 10 saat çalışıyordum. O zaman tek başımaydım, ekibim yoktu. Zengin bir aileden de gelmediğim için kurslara da gitmedim. Her şeyi internetten yavaş yavaş öğrendim.
Çektiğim videolarla çocukları etkilediğimi düşünmüyorum. Ben ilk başladığımda 14 yaşımdaydım. ‘Şunu yap, bunu yap’ diye kimsenin uyarmadığı bir dönemdi. Daha tanınmamışken ne söylediğimi dikkat etmiyordum. Ama 100 bin aboneyi geçtikten sonra söylediklerime çok ama çok dikkat ettim.
'AMCAMA KÖTÜ DAVRANMADIM'
Beni takip edenler zaten amcamla olan ilişkimi bilirler. Dünyanın en tatlı insanlarından biri, arkadaş gibiyiz. İnsanlar polemik yaratmayı seviyor, o amaçla yayınladılar zaten videoları.
Kız arkadaşımla ayrıldık, tamamen bitti. Ayrılık nedenini söylemem. Ayrılalı 6 ay oldu. Çok takılmak istemediğim bir konu. Kavgalı değiliz.
'MİLYONER DEĞİLİM'
Bence insanları kazandığı paraya göre değerlendirmemek lazım. ‘Bu kadar kazanıyor, ben buna böyle davranayım’ diyorlar. Kazandığım parayı babamla birlikte yönetiyoruz.
Ben milyoner değilim ama yaptığım işlerde de masraftan kaçınmıyorum. Filmimi tek başıma yapmadım, bir yapım şirketi ile ortaklaşa yaptık."
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