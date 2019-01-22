MAGAZİN

Enes Batur'dan samimi açıklamalar: Kız arkadaşımla ayrıldık

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.01.2019 12:04 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına ünlü YouTuber Enes Batur konuk oldu. Çektiği videolarla ünlenen Enes Batur yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

Enes Batur'dan samimi açıklamalar: Kız arkadaşımla ayrıldık

YouTuber Enes Batur 2. Sayfa programında samimi açıklamalarda bulundu. "Asosyaldim" diyerek herkesi şaşırtan Enes Batur’un açıklamalarından satır başları:

"Hiçbir şey olmadan minik minik ilerleyerek başladım. İmkânsızlıklar da vardı. 2 piksel kamera ile video çekiyordum. 1 yıl boyunca hiç para kazanmadım. Ailemden aldığım harçlıkları biriktirerek videolar çektim.

İlk olarak 100 lira kazandım. Ben asosyal bir insandım. Çok fazla arkadaşım da yoktu, bu işe yöneldim. Burada insanların beni sevdiğini gördüm ve bu işe daha çok yoğunlaştım. İlk işim video çekip oyun oynamaktı. Tek bir videomla gündeme gelmedim.

'DÜNYANIN BÜTÜN ÜLKELERİNDE AZ DA OLSA HAYRANIM VAR'

Dünyanın bütün ülkelerinde az da olsa hayranım, sevenim var. Ben mutlu oluyorum, sevdiğim bir iş. 100 bin aboneyi geçtikten sonra işin ciddiyetine vardım ve daha sıkı çalıştım.

Benim filmim girdiğinde dev filmler vardı vizyonda. Ayla, Arif V 216, Deliha gibi yapımlar vardı. Bizim filmimiz de 1.5 milyon izlendi.

5c46c9beae298b805b5ef175

Ben sevenlerim için bir iş çıkardım. Film yapmak çok güzel ve farklı. Ben yaptığım işi her zaman sevenlerim için yapıyorum. Oyunculuğum çok muhteşem değil ama filmden sonra geliştirdim.

Bana filmimde eşlik eden oyuncuların çoğu arkadaşım. Youtuber birçoğu zaten.6 yıldır bu sektördeyim bütün Youtube ünlüleri arkadaşım. Onların da milyonlarca takipçileri var.

UÇAK BİLETİNE 15 BİN TL VERDİM

Uçak biletine en fazla 15 bin TL verdim. First Class bilet aldım. Benim serilerim var, programlar… ‘Buna değer mi?’ başlığı altında denemeler yapıyoruz.

Mesela 5 bin liralık kazı kazan aldım, ‘Bakın ben yapıyorum, ben deniyorum bir şey çıkmıyor, siz yapmayın’ demek istiyorum. Yaptığım programların sonunda değerlendiriyorum, bu kadar para verdik ‘Buna değiyor mu?’ diye anlatıyorum.

Benim çalışma saatim yok. Ama ilk başladığımda 10 saat çalışıyordum. O zaman tek başımaydım, ekibim yoktu. Zengin bir aileden de gelmediğim için kurslara da gitmedim. Her şeyi internetten yavaş yavaş öğrendim.

5c46c9bdae298b805b5ef173

Çektiğim videolarla çocukları etkilediğimi düşünmüyorum. Ben ilk başladığımda 14 yaşımdaydım. ‘Şunu yap, bunu yap’ diye kimsenin uyarmadığı bir dönemdi. Daha tanınmamışken ne söylediğimi dikkat etmiyordum. Ama 100 bin aboneyi geçtikten sonra söylediklerime çok ama çok dikkat ettim.

'AMCAMA KÖTÜ DAVRANMADIM'

Beni takip edenler zaten amcamla olan ilişkimi bilirler. Dünyanın en tatlı insanlarından biri, arkadaş gibiyiz. İnsanlar polemik yaratmayı seviyor, o amaçla yayınladılar zaten videoları.

Kız arkadaşımla ayrıldık, tamamen bitti. Ayrılık nedenini söylemem. Ayrılalı 6 ay oldu. Çok takılmak istemediğim bir konu. Kavgalı değiliz.

'MİLYONER DEĞİLİM'

Bence insanları kazandığı paraya göre değerlendirmemek lazım. ‘Bu kadar kazanıyor, ben buna böyle davranayım’ diyorlar. Kazandığım parayı babamla birlikte yönetiyoruz.

Ben milyoner değilim ama yaptığım işlerde de masraftan kaçınmıyorum. Filmimi tek başıma yapmadım, bir yapım şirketi ile ortaklaşa yaptık."

PARTNERBikinili fotoğraflarıyla olay olan ünlü fenomen donarak öldü!Bikinili fotoğraflarıyla olay olan ünlü fenomen donarak öldü!
Özcan Deniz'in yeğeni de yönetmen oldu! Özcan Deniz'in yeğeni de yönetmen oldu!
Porno yıldızıyla üçlü ilişki yaşayıp...Porno yıldızıyla üçlü ilişki yaşayıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enes batur enes batur yeni filmi Enes Batur amca video

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özcan Deniz'in yeğeni de yönetmen oldu!

Özcan Deniz'in yeğeni de yönetmen oldu!

Teyana Taylor ve eşi hakkında üçlü ilişki suçlaması

Porno yıldızıyla üçlü ilişki yaşayıp...

Tuğba Ekinci'den eski sevgili itirafı

Eski sevgilileriyle ilgili şaşırtan itiraf

Sarp Levendoğlu, Can Yaman, Alina Boz... Basketbol sahasında kapıştılar!

Sarp Levendoğlu, Can Yaman, Alina Boz... Basketbol sahasında kapıştılar!

Ceren Moray TRT dizisini ti'ye alınca ortalık karıştı

TRT dizisini ti'ye alınca ortalık karıştı

Aleyna Tilki dünyaca ünlü o isimle anlaştı

Aleyna onunla anlaştı: Kendimi kral gibi hissediyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.