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Enes Batur evlendi mi? Ünlü fenomenden evlilik açıklaması

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ÜNLÜLER  | 22.06.2019 21:35 | Son Güncelleme

Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz ay oyuncu Damla Aslanalp ile düğün fotoğraflarını paylaşmıştı. Damla Aslanalp ile evlendiği iddia edilen Enes Batur, son paylaşımıyla gerçekleri açıkladı.

21 yaşındaki Youtuber Enes Batur verdiği haberle takipçilerini şaşırmıştı. Evlendiğini duyuran Batur, nikah fotoğraflarını ve davetiyesini paylaşmıştı. Ancak hayranları Enes Batur'un bu paylaşımına inanmamıştı.

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"HALA İNANAN VARSA..."
Enes Batur sosyal medya hesabından paylaştığı video ile iddialara noktayı koydu. Şaka yaptığını söyleyen Batur "Şu ana kadar evlendiğimize hala, ciddi ciddi inanan varsa onlardan özür diliyorum. Fakat siz bana evlen evlen diye baskı yaptınız. Yaptığım sadece küçük bir şakaydı” dedi.

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Enes Batur Enes Batur evlilik damla aslanalp

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