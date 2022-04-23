Enes Batur Gerçek Kahraman, filmin televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Filmin senaryosunu Murat Özsoy yazdı, yönetmen koltuğunda ise Doğa Can Anafarta oturuyor. Peki Enes Batur Gerçek Kahraman konusu nedir? Enes Batur İle Gerçek Kahraman oyuncuları kimler? Gişe hasılatı kaç TL? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN KONUSU NEDİR?

Enes Batur Gerçek Kahraman filminin konusu şu şekildedir:

“Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” filminin devamı olan filmde Enes Batur, Adalet Savaşçıları'na katılıyor ve sonunda da bir kahramana dönüşüyor.

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Enes Batur (Enes Batur)

Ömer Başdoğan (Ömer)

Altan Erkekli (Master)

Damla Aslanalp (Işın)

Kanbolat Görkem Arslan (Tan Veyder)

Ebru Ojen Şahin (Ceyda)

Selin Deveci (Blackear)

Ramin Nezir (Blue Mask)

Resul Doğan (Resul)

Gökhan Güngör (Grubengas)

Cansu Bulut (Yaube)

Buket Dereoğlu (Alev Veyder)

Rengin Samurçay (Şadiye)

Seyithan Özdemir (Barut)

Atilla Pekdemir (Atilla)

Atakan Özyurt (Atakan)

Bilal Hancı (Bilal)

Fatih Yasin (Fatih)

Halil Söyletmez (Halil)

Ruhi Çenet (Ruhi)

Şeyda Erdoğan (Şeyda)

Burak Güngör (Burak)

Buse Plan (Buse)

Murat Sungurtekin (Enes Batur’un amcası)

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN FİLMİNİN GİŞE HASILATI KAÇ TL?

“Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” filminin devamı niteliğindeki Enes Batur Gerçek Kahraman filmi gişede 7,3 milyon TL hasılat elde etmiştir.

