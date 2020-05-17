Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? konusu nedir? Nerede ve ne zaman çekildi? Enes Batur kimdir?

Enes Batur'un hayatını konu alan 2018 yapımı Türk komedi filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Başrollerinde Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Başak Karahan ve Egemen Mustafa Almacı'nın yer aldığı Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.
Filmde, Enes Batur’un gerçek yaşamından bir hikaye konu alınıyor. Enes Batur’un orta okul ve lise yıllarında hor görülen, dışlanan bir öğrenci olması, ardından da Youtube’a yüklediği videolarla ününü genişletip milyonlarca çocuk ve gencin en sevdiği arkadaşı olmasıyla kazandığı statü konu alınıyor. Enes Batur, ünlü biri olduktan sonra geçmiş yıllarda kendisine kötü davranan arkadaşlarından intikamını nasıl alıyor?
Bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi İstanbul’da çekildi. Filmin bütün sahneleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekildi.
Enes Batur
Ceyda Düvenci
Bekir Aksoy
Bilal Hancı
Atakan Özyurt
Fatih Yasin
Uras Benlioğlu
Yusuf Aktaş
Baturay Anar
Başak Karahan
Kaya Giray
Berk Muhammet
Burak Güngör
Şeyda Erdoğan
Sude Çınar
Berk Güler
Duru Önver
Çağla Demirel
Efecan Koçyiğit
Sosyal medya fenomeni ve youtuber Enes Batur 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.
Enes Batur'un asıl adı, Enes Batur Sungurtekin'dir. Babası Polis, annesi ise Hemşiredir.
Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır.
Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.
Sosyal medyada ün kazanan Enes Batur'un 6 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır.
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