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Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? konusu nedir? Nerede ve ne zaman çekildi? Enes Batur kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 19:58 | Son Güncelleme

Ünlü YouTuber Enes Batur'un gençliğini ve şöhrete kavuşma hikayesini anlatan Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmi bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki Enes Batur kimdir? Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin konusu ne? Enes Batur Hayal mi Gerçek mi nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte tüm detaylar…

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? konusu nedir? Nerede ve ne zaman çekildi? Enes Batur kimdir?

Enes Batur'un hayatını konu alan 2018 yapımı Türk komedi filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Başrollerinde Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Başak Karahan ve Egemen Mustafa Almacı'nın yer aldığı Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ KONUSU

Filmde, Enes Batur’un gerçek yaşamından bir hikaye konu alınıyor. Enes Batur’un orta okul ve lise yıllarında hor görülen, dışlanan bir öğrenci olması, ardından da Youtube’a yüklediği videolarla ününü genişletip milyonlarca çocuk ve gencin en sevdiği arkadaşı olmasıyla kazandığı statü konu alınıyor. Enes Batur, ünlü biri olduktan sonra geçmiş yıllarda kendisine kötü davranan arkadaşlarından intikamını nasıl alıyor?

ENES BAYUR HAYAL Mİ GERÇEK NEREDE ÇEKİLDİ

Bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi İstanbul’da çekildi. Filmin bütün sahneleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekildi.

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ OYUNCU KADROSU

Enes Batur

Ceyda Düvenci

Bekir Aksoy

Bilal Hancı

Atakan Özyurt

Fatih Yasin

Uras Benlioğlu

Yusuf Aktaş

Baturay Anar

Başak Karahan

Kaya Giray

Berk Muhammet

Burak Güngör

Şeyda Erdoğan

Sude Çınar

Berk Güler

Duru Önver

Çağla Demirel

Efecan Koçyiğit

ENES BATUR KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni ve youtuber Enes Batur 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Enes Batur'un asıl adı, Enes Batur Sungurtekin'dir. Babası Polis, annesi ise Hemşiredir.

Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır.

Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.

Sosyal medyada ün kazanan Enes Batur'un 6 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır.

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