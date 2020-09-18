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Enes Batur olayından sonra Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı hakkında bomba iddia! Survivor Barış'tan yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 09:09 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Enes Batur gündeme bomba gibi düştü. Koronavirüse yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine sevgilisi ile birlikte polis tarafından Sancaktepe’de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi. Olayın ardından Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı hakkında da bomba bir iddia gündeme geldi.

Enes Batur olayından sonra Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı hakkında bomba iddia! Survivor Barış'tan yanıt

Enes Batur gündeme bomba gibi düşünce tüm gözler son dönemde Batur'dan ayrılmayan Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'ya çevrildi.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz’daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, kısa süre sonra Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer’i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve sevgilisi öğle saatlerinde Sancaktepe’de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

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SURVIVOR BARIŞ'TAN YANIT

Survivor'un çok sevilen yarışmacısı Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın da koronavirüs olduğu iddiası gündeme gelince Barış Murat hemen bir açıklama yaptı.

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Nisa'nın ve Barış Murat Yağcı'nın karantinadan kaçtığına dair iddialardan sonra Survivor yarışmacısı yaptığı açıklamada "Enes ile iletişimde olan tüm arkadaşlarımız testlerini yaptırdı ve negatif çıktı. Ancak sadece bizim iyi olmamız maalesef yetmiyor. Çünkü dostlarımız büyük bir haksızlığa uğradı. Yapılan haberler asılsız ve karalayıcıdır" dedi.

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Prag'a geri dönen Nisa Bölükbaşı yalnızca Survivor Barış'ın bu paylaşımını paylaşmakla yetindi.

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