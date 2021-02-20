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Enes Batur'un asker üniforması giydiği 'Ayaz' şarkısının klibi YouTube'da yayınlandı!

20.02.2021 00:31 | Son Güncelleme:
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Enes Batur'un asker üniforması giydiği 'Ayaz' şarkısının klibi YouTube'da yayınlandı!

Ünlü YouTuber Enes Batur, yeni şarkısı Ayaz'ın video klibini YouTube kanalından yayınladı. Klibin şehitlerimizi anması sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı. Ayaz şarkısının klibi YouTube'da saatler içinde milyonlarca defa izlendi.

Ünlü YouTuber Enes Batur şarkısı Ayaz’ın resmi klibini YouTube kanalından yayınladı ve ilk 1 saatte 458 bin izlenme sayısı ile rekor kırdı.

Kendi YouTube kanalından yayınladığı klibin sonunda Batur, Şehit Eren Bülbül, Fethi Sekin, Aybüke ve Necmettin öğretmenlere yer verdi.

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Enes Batur Medya ve WeLog'un yapımcılığını üstlendiği şarkı, yayınlandıktan saat sonra rekor izlenmeye ulaştı. 2,5 milyondan fazla izlenen, ünlü YouTuber'ın daha önce çıkardığı şarkısı Dolunay'ın istatistiklerini de geçecek gibi görünüyor.
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AYAZ ŞARKISININ SÖZLERİ

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın

Kalk
Gülüm Koşup (Gülüm Koşup)
Yaptığım Hata
Yıllarım Yalan
Sensiz Bir Hayat
Dengemi Bozar Özlemin Canım Yakar

Ahhh
Hikayeler Var (Hikayeler Var)
Yalan Onlar Bak
Gönlüm Yanacak
Uzak Durma
Cananım Hasretim Zarar Ömrüme Kalan

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın

Ne zor
Yokluğun Acısı
Hep Meyhane Köşelerinde Kalan
Gençliğimin Yarısı
İçinde Kanasın
Sevginin Yarası
Umuda Ayaz Vuracak

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın


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