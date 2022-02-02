Enes Batur'un eski aşkı fenomen Başak Karahan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Fenomen Başak Karahan, 1 buçuk milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı ayna pozuyla takipçilerinden tam puan aldı. Karahan'ın iddialı stiline, ''Bu hatun fena'', ''Daha çok dekolte isteriz'' ve ''Ne kaybettiğine dön bak istedim'' tarzında yorumlar yapıldı.

1998 yılında Antalya'da dünyaya gelen Başak Karahan, Akdeniz Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon eğitimi aldı.

Geçmişte Türkiye'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenlerinden Enes Batur ile aşk yaşayan Başak Karahan, ''Enes Batur ile Hayal mi Gerçek mi?'' filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.

Kafalar Karışık ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Karahan, oyunculuk eğitimine ihtiyaç duymadığını, bu konuda oldukça iyi olduğunu dile getirmişti.

Instagram'da 1 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunan fenomenin YouTube'da ise 2 milyon abonesi mevcut.

Şimdilerde Kıbrıs'ta yaşayan Başak Karahan, bir süredir fenomen Dimağ Özgüm ile birlikte.



