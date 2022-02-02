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Enes Batur'un eski aşkı fenomen Başak Karahan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

02.02.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Enes Batur ile fırtınalı bir aşk yaşayan fenomen Başak Karahan, göğüs dekolteli ayna pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Enes Batur'un eski aşkı fenomen Başak Karahan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Fenomen Başak Karahan, 1 buçuk milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı ayna pozuyla takipçilerinden tam puan aldı. Karahan'ın iddialı stiline, ''Bu hatun fena'', ''Daha çok dekolte isteriz'' ve ''Ne kaybettiğine dön bak istedim'' tarzında yorumlar yapıldı.

Enes Batur'un eski aşkıydı! Fenomen Başak Karahan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Enes Batur'un eski aşkıydı! Fenomen Başak Karahan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

1998 yılında Antalya'da dünyaya gelen Başak Karahan, Akdeniz Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon eğitimi aldı.

Enes Batur'un eski aşkı fenomen Başak Karahan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Geçmişte Türkiye'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenlerinden Enes Batur ile aşk yaşayan Başak Karahan, ''Enes Batur ile Hayal mi Gerçek mi?'' filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.

Enes Batur'un eski aşkı fenomen Başak Karahan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Kafalar Karışık ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Karahan, oyunculuk eğitimine ihtiyaç duymadığını, bu konuda oldukça iyi olduğunu dile getirmişti.

Enes Batur'un eski aşkı fenomen Başak Karahan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Instagram'da 1 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunan fenomenin YouTube'da ise 2 milyon abonesi mevcut.

Enes Batur'un eski aşkı fenomen Başak Karahan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Şimdilerde Kıbrıs'ta yaşayan Başak Karahan, bir süredir fenomen Dimağ Özgüm ile birlikte.

Enes Batur'un eski aşkı fenomen Başak Karahan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Enes Batur'un eski aşkı fenomen Başak Karahan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Enes Batur'un eski aşkı fenomen Başak Karahan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!


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