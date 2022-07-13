Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz! "Allah neler yaratıyor"

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tatil molası veren Üçer, son pozuyla bikinili pozuyla kendine hayran bıraktı.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Ecenaz Üçer sosyal medya platformlarında içerik üreticisidir.

Üçer'in YouTube kanalında 1.15 milyon abonesi bulunuyor.

Fenomen Üçer aynı zamanda Instagram pozlarıyla da magazin gündemine geliyor.

Tatil molası veren Üçer bikinili pozunu paylaştı.

Fenomen, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

O poza, "Allah neler yaratıyor", "Yakıyosun yine" gibi yorumlar geldi.

1998 Eskişehir doğumlu Üçer 24 yaşındadır.

'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda rol aldı.





