MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz! "Allah neler yaratıyor"

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz! "Allah neler yaratıyor"

13.07.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ecenaz Üçer YouTuber ve oyuncu Enes Batur ile ilişkisiyle tanındı. Bir süre sonra ikili yollarını ayırma kararı aldı. Ecenaz Üçer şimdilerde aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine geliyor.

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz! "Allah neler yaratıyor"

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tatil molası veren Üçer, son pozuyla bikinili pozuyla kendine hayran bıraktı.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Ecenaz Üçer sosyal medya platformlarında içerik üreticisidir.

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Üçer'in YouTube kanalında 1.15 milyon abonesi bulunuyor.

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Fenomen Üçer aynı zamanda Instagram pozlarıyla da magazin gündemine geliyor.

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Tatil molası veren Üçer bikinili pozunu paylaştı.

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Fenomen, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

O poza, "Allah neler yaratıyor", "Yakıyosun yine" gibi yorumlar geldi.

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

1998 Eskişehir doğumlu Üçer 24 yaşındadır.

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda rol aldı.

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Enes Batur’un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncudan Teşkilat'a duygusal veda! Ünlü oyuncudan Teşkilat'a duygusal veda!
Masterchef şampiyonu Serhat son haliyle tanınmaz halde! Görenler şoke oldu...Masterchef şampiyonu Serhat son haliyle tanınmaz halde! Görenler şoke oldu...
Minik bikinisi olay! "Aşkım hiç giymeseydin"Minik bikinisi olay! "Aşkım hiç giymeseydin"
Anahtar Kelimeler:
Enes Batur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Başakşehir'den Mesut Özil bombası! Fenerbahçe'den ayrılmıştı...

Başakşehir'den Mesut Özil bombası! Fenerbahçe'den ayrılmıştı...

Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor

Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor

Mahalleliyi canından bezdirdi! 'Bıktık senden, at kendini'

Mahalleliyi canından bezdirdi! 'Bıktık senden, at kendini'

Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, ezeli rakibe imza attı atacak...

Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, ezeli rakibe imza attı atacak...

Korkunç olay! Karısı ve kaçtığı adamı katletti...

Korkunç olay! Karısı ve kaçtığı adamı katletti...

İlginizi Çekebilir

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.