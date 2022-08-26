Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi! "Ne giyerse yakışıyor"

Bir zamanlar Enes Batur ile aşk yaşayan Ecenaz Üçer, son zamanlarda YouTube ve Instagram gibi sosyal mecralarda oldukça aktif paylaşım yapıyor. Çok sayıda kişi tarafından takip edilen Üçer, tatil pozuyla sevenlerinden tam not aldı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Ecenaz Üçer göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

O poza takipçileri, "Ne giyerse yakışıyor", "Çok güzelsin Ece abla" gibi yorumlar yaptı.

Ecenaz Üçer'in Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunuyor.

24 yaşındaki Ecenaz Üçer aynı zamanda oyuncudur.

Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde aldı.





