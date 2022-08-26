MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi! "Ne giyerse yakışıyor"

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi! "Ne giyerse yakışıyor"

26.08.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri olan Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer, sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi! "Ne giyerse yakışıyor"

Bir zamanlar Enes Batur ile aşk yaşayan Ecenaz Üçer, son zamanlarda YouTube ve Instagram gibi sosyal mecralarda oldukça aktif paylaşım yapıyor. Çok sayıda kişi tarafından takip edilen Üçer, tatil pozuyla sevenlerinden tam not aldı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Ecenaz Üçer göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi!

O poza takipçileri, "Ne giyerse yakışıyor", "Çok güzelsin Ece abla" gibi yorumlar yaptı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi!

Ecenaz Üçer'in Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi!

24 yaşındaki Ecenaz Üçer aynı zamanda oyuncudur.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi!

Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde aldı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşinin doğum gününü kutladıEşinin doğum gününü kutladı
İmam Halil Konakcı Cem Yılmaz'ı hedef almıştı! Cem Yılmaz o imamı ti'ye aldıİmam Halil Konakcı Cem Yılmaz'ı hedef almıştı! Cem Yılmaz o imamı ti'ye aldı
Kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"Kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"
Anahtar Kelimeler:
Enes Batur Ecenaz Üçer sosyal medya dekolte sevgilisi yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Türkiye Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! HSK'dan açıklama geldi

Türkiye Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! HSK'dan açıklama geldi

Tedirgin eden açıklama! Sır gibi saklanıyor, böyle duyurdu: Savaş uçaklarımız artık...

Tedirgin eden açıklama! Sır gibi saklanıyor, böyle duyurdu: Savaş uçaklarımız artık...

Ve rakipler belli oldu! F.Bahçe ve Trabzonspor...

Ve rakipler belli oldu! F.Bahçe ve Trabzonspor...

Memurlara 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı…

Memurlara 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı…

Eski videosu tekrar gündem oldu! Sunucuyu herkesin içinde rezil etti

Eski videosu tekrar gündem oldu! Sunucuyu herkesin içinde rezil etti

İlginizi Çekebilir

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.