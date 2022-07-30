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  4. Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer süper mini elbisesiyle büyüledi! "Peri kızı gibisin"

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer süper mini elbisesiyle büyüledi! "Peri kızı gibisin"

30.07.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem, YouTuber Enes Batur ile aşk yaşayan Ecenaz Üçer, birbirinden iddialı sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer süper mini elbisesiyle büyüledi! "Peri kızı gibisin"

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden genç fenomen Ecenaz Üçer, mini elbisesiyle çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Ecenaz Üçer YouTube platformunun yanı sıra Instagram'da da aktif olarak paylaşım yapıyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer süper mini elbisesiyle büyüledi!

Mini elbisesiyle poz veren fenomene, "Peri kızı gibisin", "Gözlerim kamaştı" gibi yorumlar geldi.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer süper mini elbisesiyle büyüledi!

Üçer'in Instagram'da 1 milyon, YouTube'da 1.14 milyon takipçisi bulunuyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer süper mini elbisesiyle büyüledi!

1998 Eskişehir doğumlu Ecenaz Üçer 24 yaşındadır.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer süper mini elbisesiyle büyüledi!

Ecenaz Üçer lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde aldı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer süper mini elbisesiyle büyüledi!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer süper mini elbisesiyle büyüledi!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer süper mini elbisesiyle büyüledi!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer süper mini elbisesiyle büyüledi!

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Anahtar Kelimeler:
Enes Batur
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