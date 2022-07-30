Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer süper mini elbisesiyle büyüledi! "Peri kızı gibisin"

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden genç fenomen Ecenaz Üçer, mini elbisesiyle çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Ecenaz Üçer YouTube platformunun yanı sıra Instagram'da da aktif olarak paylaşım yapıyor.

Mini elbisesiyle poz veren fenomene, "Peri kızı gibisin", "Gözlerim kamaştı" gibi yorumlar geldi.

Üçer'in Instagram'da 1 milyon, YouTube'da 1.14 milyon takipçisi bulunuyor.

1998 Eskişehir doğumlu Ecenaz Üçer 24 yaşındadır.

Ecenaz Üçer lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde aldı.





