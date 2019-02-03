Enes Batur ve oyuncak hayali gerçekleşen lösemili Adnan Taşkıran hayatını kaybetti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Adnan Taşkıran hayatını kaybetti. 'Sadece renkli legolar ile oynamak ve YouTube fenomeni Enes Batur’u görmek istiyorum' diyen Taşkıran'ı 4 gün önce Enes Batur ziyaret etmişti.

Enes Batur ve oyuncak hayali gerçekleşen lösemili Adnan Taşkıran hayatını kaybetti

Geçen haftalarda "Tek isteğim renkli lego oyuncaklar ve YouTube fenomeni Enes Batur’u görmek" diyen Taşkıran'ın bu hayali gerçek olmuştu.

Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde yaşayan Taşkıran ailesinin 2 çocuğundan Adnan'a, 1 yıl önce Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde lösemi teşhisi konuldu ve 4 ay önce de kök hücre nakli yapıldı. Başarılı geçen naklin ardından hastalık tekrar etti.

Bu nedenle hastaneden çıkamayan Adnan, geçen Aralık ayında sosyal medya hesabından "Sadece renkli legolar ile oynamak ve YouTube fenomeni Enes Batur’u görmek istiyorum" yazdı. Adnan'ın istekleri karşılıksız kalmadı.

Birçok yardımsever Gemlikli, Adnan’a çok istediği legolardan hediye etti. Adnan Taşkıran, "Legoları çok istiyordum, onlar beni tanıyan tanımayan birçok kişi tarafından hediye edildi. Şimdi tek isteğim Enes Batur’la bir kez olsun görüşebilmek, başka bir isteğim yok, daha ne isteyeyim ki" dedi.

Enes Batur ve oyuncak hayali gerçekleşen lösemili Adnan Taşkıran, hayatını kaybetti mynet

ENES BATUR ZİYARETE GELMİŞTİ

Bu isteği de gerçek olan Adnan'ı, 30 Aralık akşamı Enes Batur, ziyarete gelmişti.

İKİNCİ NAKİL YAPILDI

Adnan Taşkıran'a bir hafta önce ikinci kez ilik nakli yapıldı ancak bedeni nakli kabul etmedi. Taşkıran, tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Adnan'ın cenazesinin Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

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