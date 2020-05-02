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Enes Batur YouTube'da zirveyi çocuk kanalına kaptırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 01:07 | Son Güncelleme

Son birkaç yılda YouTube'da yayınladığı videolarla popüler olan Enes Batur, YouTube Türkiye'deki en yüksek aboneye sahip olan 'bireysel' kanal unvanını kaptırdı. Enes Batur'u geride bırakan kanalsa 14.2 milyon aboneye sahip bir çocuk kanalı oldu.

Enes Batur YouTube'da zirveyi çocuk kanalına kaptırdı!

Son birkaç yılda YouTube'dan beyaz perdeye kadar birçok alanda popüler olan sosyal medya fenomeni Enes Batur, YouTube Türkiye'deki en yüksek aboneye sahip olan "bireysel kanal" unvanını kaptırdı. Enes Batur'u geride bırakan kanalsa 14,2 milyon aboneye sahip bir çocuk kanalı oldu.

Ürettiği eğlence temalı videolarla Türkiye'nin en popüler YouTuber’larından biri olmayı başaran Enes Batur, son birkaç yıldır YouTube Türkiye’nin en çok abone sayısına sahip olan ‘bireysel’ kanalının başındaki isimdi. Toplamda 12,7 milyon abone sayısıyla Cem Yılmaz, Oha Diyorum, Kanal D, Orkun Işıtmak gibi birçok kanalın üstünde yer alan Batur, bu unvanını Oyuncak Avı isimli bir çocuk kanalına kaptırdı.

Webtekno'nun haberine göre 2014 yılından beri YouTube’da var olan Oyuncak Avı isimli kanal, şu anda 14,2 milyon abone sayısıyla netd müzik’in ardından YouTube Türkiye’nin en çok aboneye sahip olan 2. kanalı konumunda yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
enes batur, youtube,

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