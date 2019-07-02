Enes Ünal sosyal medyayı salladı

Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı Fransa ve İzlanda maçlarının ardından İtalya'da tatil yapan Enes, son olarak rotasını Bodrum'a çevirdi. Tatilini Bodrum'da geçiren Enes, yeni sezon öncesi hazırlıklarını yaptığı bireysel antrenmanlarla sürdürürken, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu. Instagram hesabından antrenman anından bir fotoğraf paylaşan Enes, fit vücudu ve six pack olarak adlandırılan karın kaslarıyla dikkatleri çekti. Genç yıldız, sosyal medyada, son günlerde tatildeki görüntüsüyle eleştirilere hedef olan Arda Turan'la kıyaslandı.





