Enfes bir kolajen kaynağı: Kemik sulu yoğurt çorbası

Yoğurt çorbasını daha önce kemik suyuyla pişirdiniz mi? Denemeyenlere ısrarla tavsiye ediyoruz. Sağlık deposu olan kemik sulu yoğurt çorbası; cilt dokusunu yeniliyor, selülit görünümünü azaltıyor, yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı oluyor. Lezzeti de bonusu efendim.

MALZEMELER

Bir su bardağı yoğurt

Bir su bardağı kemik suyu

Bir çay bardağı arpa şehriye

1,5 yemek kaşığı un

5 su bardağı su

Sıvı yağ

Bir tatlı kaşığı kuru nane

Bir çay kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI

Çorba tenceresine yağı alın. Yağ ısınınca içine şehriyeleri alın ve pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından içine unu ilave edin. Unu da kokusu çıkana kadar pişirin.

Tencereye su ve kemik suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Bir kase içinde yoğurdu çırpın. İçine az miktar ılık su ilave edin.

Ardından yoğurdu tencereye aktarın ve tüm malzemeleri kaynatın. Son olarak tuzunu ve baharatlarını ekleyin.

Afiyet olsun.

