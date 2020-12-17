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Enfes bir kolajen kaynağı: Kemik sulu yoğurt çorbası

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 17.12.2020 14:25 | Son Güncelleme:
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Enfes bir kolajen kaynağı: Kemik sulu yoğurt çorbası

Kış sofralarının olmazsa olmazı çorbayı, kolajen deposu haline getirdik. Kemik suyuyla pişirdiğimiz yoğurt çorbasının tadına doyum olmuyor. Cilt dokusunu yenileyen çorbanın detayları geliyor, buyursunlar.

Yoğurt çorbasını daha önce kemik suyuyla pişirdiniz mi? Denemeyenlere ısrarla tavsiye ediyoruz. Sağlık deposu olan kemik sulu yoğurt çorbası; cilt dokusunu yeniliyor, selülit görünümünü azaltıyor, yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı oluyor. Lezzeti de bonusu efendim.

MALZEMELER

Bir su bardağı yoğurt
Bir su bardağı kemik suyu
Bir çay bardağı arpa şehriye
1,5 yemek kaşığı un
5 su bardağı su
Sıvı yağ
Bir tatlı kaşığı kuru nane
Bir çay kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI

Çorba tenceresine yağı alın. Yağ ısınınca içine şehriyeleri alın ve pembeleşinceye kadar kavurun.
Ardından içine unu ilave edin. Unu da kokusu çıkana kadar pişirin.
Tencereye su ve kemik suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Bir kase içinde yoğurdu çırpın. İçine az miktar ılık su ilave edin.
Ardından yoğurdu tencereye aktarın ve tüm malzemeleri kaynatın. Son olarak tuzunu ve baharatlarını ekleyin.
Afiyet olsun.

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