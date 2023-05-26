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Enfes lezzetiyle kadınbudu köfte tarifi! Pratik kadınbudu köfte nasıl yapılır?

26.05.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınbudu köfte mis gibi kokusu ve eşsiz lezzetiyle en sevilen köfte tariflerinden. Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği kadınbudu köfte özellikle yaz aylarında karışık kızartmayla birlikte mükemmel bir uyum oluşturuyor. Kadınbudu köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız bu kadınbudu köfte tarifini deneyebilirsiniz.

Enfes lezzetiyle kadınbudu köfte tarifi! Pratik kadınbudu köfte nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Kadınbudu köfte tarifi Trakya'nın en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Pirinç kullanılarak yapılan bu enfes köfte tarifi oldukça doyurucu ve lezzetli oluyor. İşte tadına doyum olmayan kadınbudu köfte tarifi...

MALZEMELER

  • 600 gr köftelik kıyma (az yağlı)
  • 1 soğan
  • 1 yumurta
  • 1 kahve fincanı pirinç
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Panelemek için
  • Yarım çay bardağı galeta unu
  • Yarım çay bardağı buğday unu
  • 1 yumurta
  • Kızartmak için
  • 2~3 su bardağı ayçiçeği yağı

TARİF

  • Öncelikle kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2-3 kaşık su ekleyin.
  • Orta ateşte kavurun. Kıymayı ocaktan almadan önce kıyılmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın.
  • Ardından pirinci yıkayıp süzün. Ve haşlanmak üzere tencerede kaynatın. Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin.
  • Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edin. Harcı karışana kadar yoğurun ve ardından buzdolabında 2 saat bekletin.
  • Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın.
  • Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın.
  • Köfteleri ayçiçeği yağında kızartın.

AFİYET OLSUN!

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