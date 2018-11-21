Enfes yemeklerin vazgeçilmezi soğanın başrolde olduğu 9 tarif

Soğan yatağında yumurta



Öncelikle sunumun muhteşemliği gözünüzü doyuracak, ardından burnunuza gelen o enfes koku midenizi kazındırmaya başlayacak. Hazırlaması son derece kolay, malzemeler ise oldukça makul. Kendinize yaklaşık yarım saat ayırın ve bu keyfi yaşayın. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Arpacık soğanlı mantar sote

Arpacık soğan ve mantarların uyumunu biz çok sevdik. Kısık ateşte usul usul pişen soteyle keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Üstelik vejetaryenler için iyi bir alternatif. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Soğan halkasında cheeseburger



Tek bir lokmada dev lezzet arayanları şöyle alalım lütfen... Soğan halkasıyla cheeseburger'i birleştirdik ve efsane yarattık diyebiliriz :) Haydi, kendinizi şımartmak istiyorsanız bu tarif sizin de hakkınız. Detayları öğrenmek için tıklayın.

Fransız soğan çorbası



Dünya mutfağından bir tarifle karşınızdayız. Fransızların o meşhur çorbasını mutfağınızda yapmak aslında çok kolay. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Soğanlı saray yumurtası



Osmanlı saray mutfağından çıkıp günümüze kadar ulaşmış bir tarif. Dilerseniz sabah kahvaltısı için dilerseniz de akşam yemeğinde çok uğraşmadan lezzetli bir şeyler yemek için saray yumurtasını tercih edebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.