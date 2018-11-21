YEMEK

Enfes yemeklerin vazgeçilmezi soğanın başrolde olduğu 9 tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.11.2018 16:49 | Son Güncelleme

Mısırlıların inanışına göre soğan; sonsuz dünya döngüsünü anlatan, iç içe geçmiş yapısıyla ebedi yaşamın sembolüdür. Eski dönemlerden beri yetiştirilen soğan alternatif tıbbın da en önemli kaynaklarından biridir. Aynı zamanda mutfağımızın demirbaşı olmasıyla da hemen hemen tüm yemeklerin içine girer. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz bu 9 tarifte soğan başrolde oynuyor...

Enfes yemeklerin vazgeçilmezi soğanın başrolde olduğu 9 tarif

Soğan yatağında yumurta

soğan
Öncelikle sunumun muhteşemliği gözünüzü doyuracak, ardından burnunuza gelen o enfes koku midenizi kazındırmaya başlayacak. Hazırlaması son derece kolay, malzemeler ise oldukça makul. Kendinize yaklaşık yarım saat ayırın ve bu keyfi yaşayın. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Arpacık soğanlı mantar sote

sote

Arpacık soğan ve mantarların uyumunu biz çok sevdik. Kısık ateşte usul usul pişen soteyle keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Üstelik vejetaryenler için iyi bir alternatif. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Soğan halkasında cheeseburger

burger
Tek bir lokmada dev lezzet arayanları şöyle alalım lütfen... Soğan halkasıyla cheeseburger'i birleştirdik ve efsane yarattık diyebiliriz :) Haydi, kendinizi şımartmak istiyorsanız bu tarif sizin de hakkınız. Detayları öğrenmek için tıklayın.

Fransız soğan çorbası

çorba
Dünya mutfağından bir tarifle karşınızdayız. Fransızların o meşhur çorbasını mutfağınızda yapmak aslında çok kolay. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Soğanlı saray yumurtası

sarat
Osmanlı saray mutfağından çıkıp günümüze kadar ulaşmış bir tarif. Dilerseniz sabah kahvaltısı için dilerseniz de akşam yemeğinde çok uğraşmadan lezzetli bir şeyler yemek için saray yumurtasını tercih edebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Balzemik sirkeli soğan salatası

salad

Son derece sağlıklı olan salata, tadıyla da sizi büyüleyecek. Karamelize olan soğanın balzemik sirkeyle harmanlanmasına eminim siz de bayılacaksınız. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Yahni

yahni

Sıradaki tarifimiz Akşehir'den geliyor. Yöresel lezzetlerimizin en kıymetlilerinden olan yahniyi bol soğanla pişirdik. Tam ayarında hazırlanan yahninin yanına bir de pirinç pilavı yapınca değmeyin keyfinize :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Soğan çorbası

soğan çorba
Soğanın faydalarından direkt olarak yararlanmak isteyenler için iyi bir kış çorbası olacak. Soğan, tavuk suyu ve çeşitli baharatlarla hazırlanan soğan çorbasının şifası da lezzeti de tam puanlık. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Soğan böreği

börek
Tadını bilmeyenler için adı itici gelebilir ancak yediğiniz onlarca börekten bile daha leziz olabilir kendileri. Bol soğan ve tereyağı ile hazırlanan iç harç en taze yufkayla birleşiyor. Altın günlerinde parlamak istiyorsanız tarif listenize soğan böreğini eklemelisiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.


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