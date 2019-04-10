Engelli ablasına tecavüz eden genci öldüren sanığa 17 yıl hapis

Olay, geçen yıl Temmuz ayında, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İşitme engelli B.P. (29), kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan'dan şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi'ne gitti. Yusuf P. de ablasına eşlik etti. B.P., polis merkezinde, Kocadoğan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Ablasının başına gelenlerden haberdar olan Yusuf P., eve döner dönmez Mehmet Kocadoğan'ı telefonla arayıp, görüşmek istediğini söyledi. Yusuf P. buluşma yerine gelen Kocadoğan'ın otomobiline bindi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yusuf P., yanında getirdiği tabancayı çekip, Kocadoğan'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Mehmet Kocadoğan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf P. kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan Yusuf P., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN CEZALANDIRILSIN'

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf P., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı Ali Demir ile öldürülen Mehmet Kocadoğan'ın babası Necmettin Kocadoğan, ağabeyi Ahmet Kocadoğan ve avukatları Cihan Kayrak hazır bulundu. Avukat Cihan Kayrak, Yusuf P.'nin tahrik hükümleri uygulanmadan, 'kasten adam öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.