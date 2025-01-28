Engelli öğretmen ataması yapılacak mı? Bakan Tekin duyurdu: 'Mülakat kalkıyor'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sabah'ın sorularını yanıtladı. "KPSS öğretmenlik ile ilgili son kez yapılacak. Mülakat tamamen kalkıyor" diyen Bakan Tekin engelli öğretmen ataması ile ilgili de açıklama yaptı.

Bakan Tekin'in açıklamasından satır başları:

SINAVIN İÇERİĞİ NASIL OLACAK?

"Akademiye Giriş Sınavı tamamen sayısal-sözel yetenek ve ÖSYM ile yaptığımız protokol... Zaten protokol yayımlandı, detaylı olarak hangi başlıklardan kaç soru soracağımız belli.

"MÜLAKAT KALKIYOR"

KPSS öğretmenlik ile ilgili son kez yapılacak. Yanlış anlaşılmasın diğer meslek branşlarıyla ilgili bir şey demiyoruz. Mülakat tamamen kalkıyor. Bu yıl son bir kez daha mülakatla öğretmen ataması yapmış olacağız. Ondan sonra çoklu değerlendirmeyle...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Mutlaka bir engelli öğretmen ataması yapacağız. Sayı olarak bizim teklifimiz var, görüşüyoruz yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız duyurur."