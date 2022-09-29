Engelli raporu nasıl alınır? Engelli raporu sorgulama nasıl yapılır?

Herhangi bir engeli olan kişilere devlet tarafından bazı kolaylıklar sağlamak adına engelli raporu verilmektedir. Vatandaşların bu raporu alabilmesi için bazı durumlara uyması ve bazı birimlerce durumunun onaylanması gereklidir. Gerekli raporların tamamlanıp yetkili birimlerce istenilen belgelerin sunulması gerekmektedir. Hem engelli vatandaşların hem de yakınları tarafından tamamlanması gereken belgeler, raporlar ve şartlar nelerdir?

Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli bireylerin gündelik yaşamlarını sürdürmesinde ve ya çalışma hayatında yaşadıkları zorlukları daha kolay bir şekilde aşmalarını sağlayan çeşitli kolaylıklar bulunur. Bu kolaylıklar devlet tarafından engelli vatandaşlara sağlanır. Devletin bu vatandaşları tespit edebilmesi için belli kurallar vardır. Engelli raporu alabilmek için öncelikle yapılması gereken Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelere başvurup muayene olmak gerekir. Uzman hekimler tarafından yapılan muayene sonucunda sağlık kurulunca değerlendirilir ve uygun görüldüğü takdirde sağlık raporu alınır. Sağlık raporunu alabilmek için bireyde bulunması gereken şart:

Engel yüzdesinin %40 ve üzeri bir oranda olması.

Tedavi edilebilecek düzeydeki hastalar süreli rapor, tedavisi olmayan ve %90 ve üzeri engel oranına sahip kişiler süresiz rapor alabilirler. Vatandaşlar kendi rahatsızlığı ile ilgili polikliniğe başvururlar eğer birden fazla şikâyet durumu varsa birden çok polikliniğe başvuru yapılmalıdır. Muayeneler sonrasında kişinin engel yüzdesi belirlenerek engelli raporu oluşturulur. Engelli raporu hazır olduğunda kişiye SMS vasıtasıyla bilgilendirme yapılır.

Engelli raporu ne işe yarar?

Devlet, engelli vatandaşlara günlük yaşamlarında ve iş hayatlarında kolaylık sağlamak adına çeşitli yardımlar yapar. Engelli vatandaşlar bu yardımlardan faydalanabilmek için engelli raporu ile bu hakları elde edebilirler. Engelli raporu ile engelli vatandaşların elde edebileceği ayrıcalıklardan bazıları şöyledir:

Engelli aylığı

Bakım hizmetleri

Evde bakım yardımı

Özel eğitim

İstihdam

Sağlık sorunları ile ilgili sunulan destekler

Engelli raporu sorgulama nasıl yapılır?

Vatandaşlar engelli raporu sorgulamak istediklerinde e-Devlet şifreleri ile T.C. numaraları yeterli olacaktır. e-Devlet şifresi bulunmayan kişiler öncelikle PTT’den e-Devlet şifrelerini temin etmesi gerekir. Sisteme giriş yapabilmek için gerekli yerlere e-Devlet şifresi ve T.C. numarası girilir. Bunun yanında mobil imza ve internet bankacılığı vasıtasıyla da giriş sağlanabilir.

Sistemde "Sağlık Bakanlığı" sayfasına giriş yapıldıktan sonra kişileri çeşitli seçeneklere yönlendirmektedir. Bu seçeneklerden "e-imzalı Erişkinler İçin Engelli Sağlık Raporu Sorgulama" seçeneği seçilir ve ardından verdiğimiz bilgiler doğrultusunda sorgulama işlemi yapılır. Sorgulama işlemi sonrasında kişiye ait olan bilgiler ekrana düşer ve engelli sağlık raporu olduğu bilgisi ekrana gelir. Vatandaşlar bu belgeyi ister görüntüleyebilir ister yazdırabilir ya da üzerinde bulunan barkod sayesinde resmî bir kuruluşta kullanabilirler. Peki, süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir?

Engelli raporu hangi hastanelerden alınır?

Engelli vatandaşların engelli raporu alabilmek için başvurması gereken seçili hastaneler vardır. Her hastaneden engelli raporu alınamaz. Tam teşekküllü devlet hastaneleri tarafından bu raporlar temin edilir. Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen bu hastaneler devlet hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri olabilir. Engelli raporu alabilmek için başvurulabilecek hastanelerin listesine ulaşabilmek için vatandaşlar https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr adresinden seçili hastaneleri inceleyebilir.

Engelli raporu için gerekli evraklar neler?

Yetkili hastaneler tarafından engelli vatandaşlardan istenilen belli başlı evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları şöyle sıralayabiliriz:

Kimlik belgesi ve fotokopisi

5 adet vesikalık fotoğraf

Resmî sevk evrakı

Engelli sağlık raporu başvuru formu

Hangi hastalıklara engelli raporu verilir?

Engelli raporu, bireyin vücut bütünlüğünde bulunan sorunları ya da vücudunda bulunan rahatsızlıkları tespit etmek amacıyla oluşturulan belgedir. Engelli raporunda kişinin vücudunda bulunan tüm engellerin listelenmesi gerekir. Bireyin vücudunda bulunan tek bir engel ya da birden fazla engel oranı %40 ve üzeri olduğunda bireye engelli raporu düzenlenir. Engelli raporu verilebilen hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:

Görme ile ilgili hastalıklar

Kas ve iskelet sistemi ile ilgili hastalıklar

Kulak, burun, boğaz hastalıkları

Deri hastalıkları

Sindirim sistemi ile ilgili hastalıklar

Kan hastalıkları

İdrar yolları ile ilgili hastalıklar

Psikolojik hastalıklar

Onkoloji

Solunum sistemi ile ilgili hastalıklar

İşitme ile ilgili hastalıklar

Kronik rahatsızlıklar, uzun süre devam eden ve tedavi edilemeyen rahatsızlıklardır. Kronik rahatsızlığı olan her kişi engelli kabul edilemez. Uzman doktorlar tarafından teşhis konulması ve onların onayı ile kronik rahatsızlığın engel düzeyine karar verilir. Her kronik rahatsızlığın engel oranı farklı olmaktadır. Oranın %40 ve üzeri olması durumunda birey engelli vatandaşların sahip olduğu haklardan yararlanabilir. Süresiz engelli raporu verilen hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:

MS Hastalığı

Kistik fibrozis

Crohn hastalığı

Alzheimer hastalığı

Depresyon

Felç

Diyabet

Kalp hastalığı

Hepatit

Astım

Romatoid Artrit

Kanser

Ağır engelli raporu yüzde kaç olmalı?

Engelli raporu alabilmek için engel oranının en az %40 ve üzeri olması gerekir. Engel oranı %40’ın altında olan vatandaşlar engelli raporu alamazlar. Engellilik durumu üçe ayrılır:

Birinci derece: %80 ve üzeri engeli olanlar.

İkinci derece: %60 ve üzeri engeli olanlar.

Üçüncü derece: %40 ve üzeri engeli olanlar.

5378 numaralı Engelliler Hakkında Kanuna göre ağır engellilik şu şekilde tanımlanmıştır: “Engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu tarafından karar verilen kişiler.”

Engelli raporu hesaplama nasıl olur?

Bireyin engel hâli terör, kaza ve ya yaralanma sonucu oluştuysa engelli rapor oranları Balthazard denilen bir hesaplama yöntemi ile yapılır. Engelli raporu oranları, engele ve duruma göre farklılık gösterir. Bir örnekle incelemek gerekirse:

Kişinin iki engel durumu olduğuun varsayalım. İşitme engeli %50, kas sistemi ile ilgili engeli %25 olursa daha fazla oranda engeli işitme olduğundan ilk olarak o baz alınır. %100-%50=%50

Elde edilen sonuç diğer engel oranı ile çarpılır. 50 * 25 = 1250

Çıkan sonuç 100’e bölünür. 1250 / 100 = 12,5

Çıkan sonuca en yüksek engel oranı eklenir. 12,5 + 50 = 62,5

Birey eğer 60 yaş üstündeyse bu orana 10 daha eklenir. 62,5 + 10 = 72,5 olarak hesaplanır.

Engelli raporu yenileme işlemi nasıl yapılır?

Engelli raporu yenileme işlemi yapabilmek için engelli vatandaşların kendi ikamet illerinde var olan İl Sağlık Müdürlüklerine gitmelidir. Yenileme talepleriyle ilgili bir dilekçe sunmaları gerekir. Yenileme işlemi esnasında getirilmesi gereken bazı evraklar da vardır. Bunlar:

Engelli vatandaşa ait T.C. numarası

Kişinin almış olduğu sağlık raporunun aslı

Son üç ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

Evraklar ve dilekçe müdürlükler tarafından incelenir ve yeterli bulunursa onay verilerek kişiye yenilenmiş engelli raporu sunulur. Engele sebep olan rahatsızlık geçici durumda ise kişilere belirli süreli rapor verilir. Eğer engel oranı doğuştan gelen ya da sabit bir durum ise süresiz engelli raporu verilir. Engelli raporunu yenileme işlemi yeni yürürlüğe giren yönetmeliklere uygun rapora sahip olabilmek için gerekli olan bir durumdur.



