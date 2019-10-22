Engelsiz Filmler Festivali sona erdi

Genç yaşta geçirdiği kazanın kendisini dönüştürdüğünden bahseden 16 yaşındaki Kendis, “Müziğin sizin üzerinizde etkisi oldu mu?” sorusuna “Kolumdaki sürekli ağrıyı müzikle unutuyorum.” diye yanıtladı. Söyleşinin devamında gelen “Kaza olmasaydı yine DJ olur muydunuz?” sorusuna ise Kendis, müzisyen bir aileden geldiğini ve dokuz yaşında müzikle tanıştığını dile getirerek muhtemelen yine müzik yapacağını, ancak kaza olmasaydı bu kadarı ileri gidebileceğinden emin olmadığını söyledi.

“Ben değil, şehir engelli.”

Erişilebilirlik konusunda verilen mücadeleleri anlatan filmlerin yer aldığı “Bizim İçin, Bizsiz Asla!” seçkisinin gösteriminden sonra gerçekleşen söyleşinin konukları engelli hakları aktivistleri Elif Gamze Bozo ve Fedakar Özdemir oldu. Türkiye’de engellilik kavramının tartışıldığı söyleşi, konukların kendi özgeçmişlerini anlatmasıyla başladı.

Engelli kavramıyla ilgili soruya Elif Gamze Bozo; “Ben değil, şehir engelli. Ben Afrika’ya tek başıma gidebiliyorken Ankara’nın bir ucundan diğer ucuna gitmek Çin işkencesi geliyor.” diye yanıtladı. Söyleşinin devamında engellilerde cinsiyet ayrımının olmadığını dile getiren Fedakar Özdemir, kadın-erkek tuvaleti ayrıyken engellilerin tuvaletinin tek olduğunun altını çizerek kendilerine tek tip bakıldığından bahsetti.

Uzun Lafın Kısası

Festival kapsamında gerçekleştirilen son söyleşi Uzun Lafın Kısası bölümünde filmleriyle yer alan Murat Çetinkaya, Simay Çalışkan ve Nergis Karadağ ile gerçekleşti. Sonsuz filminin yönetmeni Murat Çetinkaya, “Başka bir ülkede yaşasaydınız yine bu filmdeki gibi otorite ve iktidar kavramlarını sorgulayan bir film yapar mıydınız?” sorusuna bu meselelerin tüm dünya için gündemde olduğunu ve başka bir ülkede doğmuş olsaydı muhtemelen yine bu meseleleri dert edineceğinden bahsetti. Homur Homur filminin yönetmenleri Simay Çalışkan ve Nergis Karadağ ise kuir bir meseleyi animasyon ile anlatmayı tercih eden fazla sinemacı olmadığından bahsetti ve filmin festival sürecinde karşılaştıkları en şaşırtıcı şeyin KuirFest gösterimlerinin yasaklanması olduğuna değindiler.



