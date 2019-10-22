Mynet Trend

Engelsiz Filmler Festivali sona erdi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

11 gün boyunca 3 farklı şehirde sinemaseverleri ağırlayan Engelsiz Filmler Festivali sona erdi.

Engelsiz Filmler Festivali sona erdi

11 gün boyunca 3 farklı şehirde sinemaseverleri ağırlayan Festivalin Ankara durağındaki son konukları; Avrupa’nın birçok müzik festivalinde sahne alan DJ Kendis, engelli hakları aktivistleri Elif Gamze Bozo ve Fedakar Özdemir, Sonsuz filminin yönetmeni Murat Çetinkaya, Homur Homur filminin yönetmenleri Simay Çalışkan ile Nergis Karadağ idi.

Birlikte film izlemenin mümkün olduğu inancıyla yedinci kez yola çıkan Engelsiz Filmler Festivali’nin programında yer alan filmlerin gösteriminden sonra Festival konuklarıyla söyleşiler gerçekleşti.

“Geçirdiğim kaza beni dönüştürdü.”

Festivalin Kim Demiş? seçkisinde kendi hayat hikayesinin anlatıldığı kısa filmle yer alan DJ Kendis, filminin 19 Ekim Cmt günündeki gösterimi sonrası Festivale konuk oldu.

1571740557_20191019_candis_0003

Genç yaşta geçirdiği kazanın kendisini dönüştürdüğünden bahseden 16 yaşındaki Kendis, “Müziğin sizin üzerinizde etkisi oldu mu?” sorusuna “Kolumdaki sürekli ağrıyı müzikle unutuyorum.” diye yanıtladı. Söyleşinin devamında gelen “Kaza olmasaydı yine DJ olur muydunuz?” sorusuna ise Kendis, müzisyen bir aileden geldiğini ve dokuz yaşında müzikle tanıştığını dile getirerek muhtemelen yine müzik yapacağını, ancak kaza olmasaydı bu kadarı ileri gidebileceğinden emin olmadığını söyledi.

“Ben değil, şehir engelli.”

Erişilebilirlik konusunda verilen mücadeleleri anlatan filmlerin yer aldığı “Bizim İçin, Bizsiz Asla!” seçkisinin gösteriminden sonra gerçekleşen söyleşinin konukları engelli hakları aktivistleri Elif Gamze Bozo ve Fedakar Özdemir oldu. Türkiye’de engellilik kavramının tartışıldığı söyleşi, konukların kendi özgeçmişlerini anlatmasıyla başladı.

1571740608_20191020_uzun_laf__n_k__sas___0004

Engelli kavramıyla ilgili soruya Elif Gamze Bozo; “Ben değil, şehir engelli. Ben Afrika’ya tek başıma gidebiliyorken Ankara’nın bir ucundan diğer ucuna gitmek Çin işkencesi geliyor.” diye yanıtladı. Söyleşinin devamında engellilerde cinsiyet ayrımının olmadığını dile getiren Fedakar Özdemir, kadın-erkek tuvaleti ayrıyken engellilerin tuvaletinin tek olduğunun altını çizerek kendilerine tek tip bakıldığından bahsetti.

Uzun Lafın Kısası

Festival kapsamında gerçekleştirilen son söyleşi Uzun Lafın Kısası bölümünde filmleriyle yer alan Murat Çetinkaya, Simay Çalışkan ve Nergis Karadağ ile gerçekleşti. Sonsuz filminin yönetmeni Murat Çetinkaya, “Başka bir ülkede yaşasaydınız yine bu filmdeki gibi otorite ve iktidar kavramlarını sorgulayan bir film yapar mıydınız?” sorusuna bu meselelerin tüm dünya için gündemde olduğunu ve başka bir ülkede doğmuş olsaydı muhtemelen yine bu meseleleri dert edineceğinden bahsetti. Homur Homur filminin yönetmenleri Simay Çalışkan ve Nergis Karadağ ise kuir bir meseleyi animasyon ile anlatmayı tercih eden fazla sinemacı olmadığından bahsetti ve filmin festival sürecinde karşılaştıkları en şaşırtıcı şeyin KuirFest gösterimlerinin yasaklanması olduğuna değindiler.

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Bir dönem kapanıyor… İşte final fragmanıBir dönem kapanıyor… İşte final fragmanı
Niğde 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladıNiğde 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Filmler Festivali DJ Kendis Elif Gamze Bozo Fedakar Özdemir

En Çok Okunan Trend Haberler

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çukur ekrana böyle geri dönüyor! Yamaç fırtınası esecek!

Çukur ekrana böyle geri dönüyor! Yamaç fırtınası esecek!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filminden final fragmanı geldi

Bir dönem kapanıyor… İşte final fragmanı

Niğde 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Niğde 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Yönetmen Işık: Toplumsal sorunlara değinen filmin gişede şansı yok

Yönetmen Işık: Toplumsal sorunlara değinen filmin gişede şansı yok

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor

Bill Murray uyuyakalınca kutlamayı kaçırdı

Uyuyakaldığı için kendi ödül kutlamasını kaçırdı

Yerli filmlerin gişe rekabeti! Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i ne kadar izlendi?

Yerli filmlerin gişe rekabeti! Karakomik Filmler ne kadar izlendi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.