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Engin Akyürek, Brad Pitt'i solladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in saç stili Latin Amerika'da olay oldu. Latin Amerika'daki berberler de tabelalarındaki Brad Pitt'in fotoğrafını kaldırıp yerine Akyürek'i koydu.

Engin Akyürek, Brad Pitt'i solladı!

Oynadığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne', 'Kara Para Aşk' gibi dizilerle adını geniş bir kitleye duyuran Engin Akyürek'in yurt dışında da birçok ülkede hayranları bulunuyor. Başarılı performanslarının dikkat çektiği dizilerin yurt dışına satılmasıyla özellikle Ortadoğu'da büyük hayarn kitlesi bulunan Akyürek, Latin Amerikayı da etkisi altına aldı. Şili, Peru, Arjantin ve Brezilya da birçok kadın fanı bulunan yakışıklı oyuncu, saç stili ile Latin Amerika'daki kuaförlere ilham verdi.

Akyürek'in saç stilinine sahip olmak isteyenler kuaförlere koştu. Ülkedeki kuaförler, tabelalarındaki Brad Pitt'in fotoğraflarını kaldırıp yerine Engin Akyürek'i astı. 38 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 55 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncunun pabucunu dama attı.

Kaynak: Gecce

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Anahtar Kelimeler:
Engin Akyürek brad pitt Latin Amerika

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