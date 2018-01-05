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Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 05.01.2018 09:05 | Son Güncelleme 8 saat önce

Türkiye’nin iki başarılı oyuncusu Engin Akyürek ile Cansu Dere’nin gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtıkları iddia edildi.

Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor!

Uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek ile en son Fransız bir sevgilisi olan Cansu Dere bugünlerde aşk sarhoşu! Daha önce bir erkekte aradığı kritlerleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Cansu Dere’nin kalbini Engin Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi.

Akşam Life'da yer alan habere göre; sevgililer ilişkilerinin büyüsünü bozmamak için gözlerden uzak buluşmayı tercih ediyor.

BULUŞMA NOKTASI ANADOLU YAKASI

İkili bunun için de buluşma yerlerini Engin Akyürek’in yaşadığı Anadolu Yakası’nı belirledi. Basına karşı mesafeli olan Cansu Dere ve Engin Akyürek’in birlikteliklerinden emin olana kadar da görüntü vermeyecekleri konuşuluyor.

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Engin Akyürek cansu dere

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