Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'den hayranlarına Sevgililer Günü sürprizi!

Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme aldığı, Ali Bilgin'in yönettiği 'Bir Aşk İki Hayat' filmi, beyazperde gösteriminden önce ilk kez Sevgililer Günü'nde seyircilerle buluşacak. Sinemaseverlerle hayatın sonsuz seçenekleri arasında yolu aşka çıkan Umut ve Deniz'in hikayesini anlatacak filmin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, vizyondan bir gün önce, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 'Bir Aşk İki Hayat'ı hayranlarıyla birlikte izleyecek. Akyürek ve Korel'in sevenleri, filmin sosyal medya hesaplarını takip ederek 14 Şubat özel gösterimine katılma şansı yakalayacaklar.

Yaptığımız seçimlerin hayatımızı bir anda nasıl değiştirebileceğini ve aşkın her zaman yanı başımızda olduğunu gösteren 'Bir Aşk İki Hayat', farklı anlatımıyla seyircileri dünyasına ortak edecek.

Akyürek ve Korel'e İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant ve Serhat Parıl gibi önemli isimlerin eşlik ettiği film, 15 Şubat'tan itibaren sinemalarda!

