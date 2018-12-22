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Engin Akyürek ve Bergüzar Korel ilk kez birlikte

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.12.2018 10:45 | Son Güncelleme

Hem Türkiye hem de yurtdışında geniş hayran kitleleri bulunan Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, ilk kez aynı projede buluştu. İkili “Bir Aşk İki Hayat” filminde başrolü paylaştı.

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel ilk kez birlikte

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, “Bir Aşk İki Hayat” filminde bir araya geldi. Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği film 2019’un ilk yarısında vizyona girecek.

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UÇURUMUN EŞİĞİNDE

“Bir Aşk İki Hayat”ta Akyürek yönetmen Umut’u, Korel ise mimar Deniz’i canlandırdı. Filmde Umut’un iki seçenek arasında kalınca verdiği kararlardan biri karşısına Deniz’i ve aşkı çıkarıyor, diğeri ise onu uçuruma sürüklüyor.

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“Bir Aşk İki Hayat”ın oyuncu kadrosunda Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’in yanı sıra İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant ve Serhat Parıl da yer alıyor.

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Engin Akyürek Bergüzar Korel Bir Aşk İki Hayat

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