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Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, İzmir ve Ankara'da hayranlarıyla buluştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2019 22:06 | Son Güncelleme

Cuma günü vizyona giren 'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel ile filmin yönetmeni Ali Bilgin hafta sonunu İzmir ve Ankaralı hayranlarıyla geçirdi.

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, İzmir ve Ankara'da hayranlarıyla buluştu!

Cuma günü vizyona giren Ay Yapım ve Medyapım imzalı yılın aşk filmi 'Bir Aşk İki Hayat'ın başrol oyuncuları ve yönetmeniyle İzmir ve Ankara'da seyircili gösterim gerçekleşti. Engin Akyürek, Bergüzar Korel ve filmin yönetmeni Ali Bilgin, filmin vizyona girdiği Cuma günü İzmir Optimum alışveriş merkezinde seyircilerle buluştu.

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Gösterim öncesi meydanda hayranlarıyla buluşan ekip onlarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

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Ardından Cumartesi günü Ankara'da Nata Vega alışveriş merkezinde seyircilerle buluşan Akyürek, Korel ve Bilgin filmle ilgili heyecanlarını seyircilerle paylaştı.

Bir Aşk İki Hayat_İzmir (4)

Büyük bir sevgi selinin yaşandığı İzmir ve Ankara'da ünlü oyuncuların yurt dışından gelen hayranları da onları yalnız bırakmadı.

Bir Aşk İki Hayat_Ankara (6)

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Engin Akyürek Bergüzar Korel

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