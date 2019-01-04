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Engin Akyürek yeni rolü için saçını kesti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.01.2019 20:54 | Son Güncelleme

‘Bir Aşk İki Hayat’ filmiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Engin Akyürek, rolü için çekimler sırasında saçlarını kesti.

Engin Akyürek yeni rolü için saçını kesti!

Yapımcılığını Ay Yapım ve Medyapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu, senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı ‘Bir Aşk İki Hayat’ta Engin Akyürek, yönetmen Umut karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak. Şimdiden merak uyandıran filmde, Akyürek’in sevenlerini bir sürpriz bekliyor.

Sinemaseverleri aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında bir yolculuğa çıkaracak ‘Bir Aşk İki Hayat’ta Akyürek, senaryo gereği çekim sırasında saçlarını kendisi kesti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanda da görülen bu sahne ve Akyürek’in kısa saçlı hali şimdiden dikkat çekti.

Seyircilere “O an orada olmasaydım dediğiniz kaç an var? Ya da iyi ki oradaymışım dediğiniz!” sorusunun cevabını sorgulatacak filmde oyuncu, başrolleri Bergüzar Korel ile paylaşıyor. İkili arasındaki uyum, film henüz gösterime girmeden seyirciden tam not aldı.

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Hayatımızı, verdiğimiz en küçük kararların bile etkileyeceğini farklı kurgusuyla gösterecek ‘Bir Aşk İki Hayat’, yakında sinemalarda!

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Engin Akyürek Bergüzar Korel

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