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  4. Esaretten kurtulduktan sonra ilk bunu yapmış! Kore Savaşı'na katılan Türk askerinin görüntüleri ortaya çıktı

Esaretten kurtulduktan sonra ilk bunu yapmış! Kore Savaşı'na katılan Türk askerinin görüntüleri ortaya çıktı

01.03.2025 15:24
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.03.2025 15:24
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Kore Savaşı'nda Çin esaretinden kurtulduktan sonra dondurma yiyen gazi Türk askeri Davut Acar'ın görüntüsü ailesine ulaştı. Acar'ın Kanada'da yaşayan oğlu ve torunu a anları izleyince duygularına hakim olamadı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaşayan ve ABD'deki Indiana Üniversitesinde Askeri ve Medikal Antropoloji alanında doktora yapan Dr. Ece Aynur Onur, doktora sırasında Amerikan Ulusal Arşivi'nde, Kore Savaşı'nda Çin kuvvetlerine esir düşen ve ABD'nin esir takasıyla kurtulan Türk askerlerinin görüntülerine ulaştı.

2017'de ABD resmi makamlarına başvuran Onur'a, savaşın ardından tutulan dönemin belgeleri ve sorgu tutanakları 7 yıl sonra gönderildi. Sorgu tutanaklarında ismi geçen Türk askerlerini araştıran Onur, elindeki görüntüleri ve bilgileri sosyal medya hesabından paylaşınca keyifle dondurma yiyen görüntüdeki askerin ailesiyle irtibat kurdu.

AA-20250301-37205813-37205808-KORE_SAVASINDA_OZGURLUGUNE_KAVUSUNCA_DONDURMA_YIYEN_TURK_ASKERININ_GORUNTUSU_AILESINE_ULASTI

Aile ile görüştükten sonra askerin Kore Gazisi Davut Acar olduğunu öğrenen Onur, elindeki bilgileri ve görüntüleri gazinin Kanada'da yaşayan oğlu Yaşar ile torunu Onur Acar'a ulaştırdı.

"70 YILDIR AMERİKAN ARŞİVİNDE BEKLEYEN EMANETİ GERÇEK SAHİPLERİNE TESLİM ETTİM"

Askeri ve Medikal Antropolog Onur, AA muhabirine, Kore Savaşı'nda esir düştükten sonra kurtulan Türk askerlerinin görüntülerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinin College Park şehrindeki ABD Ulusal Arşivi'nde ulaştığını söyledi.
Belge ve görüntülerin ateşkesin ardından 1953'teki esir takası sırasında ve sonrasında kayda alındığını belirten Onur, "Görüntülerde üç yıl süren esaret boyunca açlık, soğuk ve hastalıkla mücadele eden askerlerimizin özgürlüklerine kavuştukları o ilk anda yaşadıkları mutluluğu yüzlerinden ve gözlerinden okuyabiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

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Onur, Kore Gazisi Davut Acar'ın torununun, kendisine kürek kemiğinin üstünde bir kurşun yarası olan görüntüdeki kişinin dedesi olduğunu anlattığını dile getirerek, "Videoları ve fotoğrafları dikkatli incelediğimde kurşun yarası görülüyor." dedi.

"KURŞUN YARASINI ÖPEREK BÜYÜMÜŞLER"

Davut Acar'ın yedi evladı ve çok sayıda torunu olduğunu ifade eden Onur, "Torunlarından birkaçıyla görüştüm videoyu izlediklerinde inanılmaz duygulandıklarını söylediler. Torunları dedelerinin esaret hikayesini dinleyerek ve kurşun yarasını öperek büyümüşler. Bu benim için çok anlamlı. 70 yıldır Amerikan arşivinde bekleyen emaneti gerçek sahiplerine teslim etmek benim için büyük bir onur ve gurur." diye konuştu.

Kore Savaşı'nda Çin kuvvetlerine esir düşen Amerikan Kara Kuvvetleri askerlerinin yaklaşık yarısının esir kamplarında hayatını kaybettiğine dikkati çeken Onur, şöyle konuştu:

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"Bizim askerlerimiz arasında ölen tek kişi dahi olmadı. Amerikan askeri istihbaratı Kore'de esir olan Türk askerleri hakkında gizli bir çalışma da yaptırmış. Bu çalışmanın bulgularıyla Amerikan ordusunun bugün halen kullandığı muharebe ve esaret, hayati idame, kaçma-kurtulma ve sorguya mukavemet eğitimleri hazırlanmış. Bu eğitimler NATO orduları tarafından günümüzde de halen kullanılıyor. Esaretten sonra dondurmayı zevkle ve büyük iştahla yiyen Davut Acar ismindeki kahraman askerimizin gözlerinden okunan gurur da bu haklı gururdur."

"İNANILMAZ DUYGULANDIK, ÇOK SEVİNDİK"

Kore Gazisi Davut Acar'ın Kanada'da yaşayan oğlu Yaşar Acar da yıllardır babasının yaşam hikayesini dinleyerek büyüdüğünü aktardı.

Babasının görüntülerini görünce çok duygulandıklarını dile getiren Acar, "Gerçekten çok mutlu olduk, duygularımı ifade edemiyorum, o kadar mutluyuz." ifadesini kullandı.

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Gazinin torunu Onur Acar da dedesinin hikayesini babasından dinlediğini aktararak, "Dedem vefat ettiğinde ben çok küçüktüm. Kendisinden yaşadıklarını dinleyemedim ve içimde hep bir boşluk vardı. En büyük hayalim dedemden hikayesini dinlemekti." diye konuştu.

Acar, elde ettikleri görüntü ve fotoğrafları tüm aile üyeleriyle paylaştıklarını sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kore Savaşı gazi Asker Kanada abd baba torun türk
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