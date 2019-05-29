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Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 29.05.2019 20:45 | Son Güncelleme

TRT1'in uzun soluklu dizilerinden olan Diriliş Ertuğrul ekranlara veda ediyor. Dizinin devam serisinde yer almayacak olan başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan veda paylaşımı geldi.

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Yurt içinde ve yurt dışında geniş bir izlenme kitlesi yakalayan tarihi dizi Diriliş Ertuğrul 150. bölümü İle final yaparak ekranlara veda edecek. Diriliş Ertuğrul'un 150. bölümünde Osmanlı Devleti'nin oluşması için tüm şartlar oluşacak ve dizi sevenlerine veda edecek. Yeni sezonda Diriliş Osman olarak yoluna devam edecek yapımda bulunmayan Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

"YENİ PROJELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Engin Altan Düzyatan büyük final öncesi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"İlk set gününden itibaren, çok emek ve özveriyle hazırlanan Metin Günay ' ın kurduğu dünyaya ben ve ekip arkadaşlarım inanarak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak 5 sezon geçirdik. Bu süre içerisinde bizi yalnız Türkiye 'den değil Dünyanın dört bir yanından izleyerek destekleyen tüm seyircimize çok teşekkürler. Beraber çalıştığım tüm oyuncu arkadaşlarıma, yayıncı kuruluşumuz TRT1'de yapımcımız Mehmet Bozdağ'a teşekkürler. Böyle unutulmaz bir işin içinde olmak, zor şartlarda çalışıp bu işi buralara kadar getirmek kameraman arkadaşlarımdan, set çalışanlarına kadar arkada büyük bir ekibin çalışması sonucu oldu. Emeği geçen herkesle çalışmak benim için büyük zevkti. Yeni projelerde görüşmek üzere.

engin

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diriliş: ertuğrul Engin Altan Düzyatan diriliş ertuğrul final

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