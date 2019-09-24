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Engin Günaydın'ın efsane rolü için kampanya başlatıldı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 24.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

2004 yılında başlayan ve 5 yıl boyunca ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'nın fenomen karakteri Burhan Altıntop için sosyal medyada 'Filmi yapılsın' kampanyası başlatıldı.

Engin Günaydın'ın efsane rolü için kampanya başlatıldı!

2004 yılında yayınlanan Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Burhan Altıntop" karakteriyle fenomen haline gelen Engin Günaydın, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Oyuncunun Burhan Altıntop karakterinin film olması için kampanya başlatıldı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Aradan yıllar geçtikten sonra Ekşi Sözlük yazarları tarafından yeni bir kampanya başlatıldı. 'Burhan Altıntop'un filmi yapılsın' başlığında açılan kampanya kısa sürede ilgi gördü. Kullanıcılar, bambaşka bir karakterle fenomen haline gelen Burhan Altıntop'un tek başına bir filminin yapılması için Gülse Birsel'in ve karaktere hayat veren Engin Günaydın'ın bu çağrıya en kısa zamanda dönüş yapmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Günaydın Burhan Altıntop

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