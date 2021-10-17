Engin Hepileri'nin evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddia edilmişti! Emret Komutanım yıldızı şimdi ne yapıyor?

Gündemi sarsan aşklar, evlilikler ve ihanetler… Gün geçmiyor ki magazin dünyası bir ihanet iddiasıyla daha sarılmasın. Emret Komutanım, Doğduğun Ev Kaderindir gibi popüler dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu ihanet iddiası olayına açıklık getirmişti.

ENGİN HEPİLERİ'NİN EVLİLİĞİ İHANET YÜZÜNDEN Mİ BİTTİ?

Magazin basını her geçen gün geçmişe gömülmüş gündemi çok sarsacak olayları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Çalkantılı aşk hikayeleri, mutlu birliktelikler, ihanet haberleri ve daha nicesi ekranlarda severek izlediğimiz oyuncuların hayatlarının bir parçası haline gelmiş durumda. Bu iddialardan biri de geçtiğimiz yıllarda ünlü oyuncu Engin Hepileri için yapıldı.

Engin Hepileri’yi nereden tanıyoruz?



İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro Bölümü mezunu olan Hepileri, ilk olarak 2005 yılında adını tarihe yazan Emret Komutanım dizisiyle karşımıza çıktı. Dizide bir asker grubunun yaşadıkları,aşkları ve dostlukları anlatılıyordu.

Sarp Levendoğlu, Seda Akman, İsrafil Köse, Rüzgar (Nil) Erkoçlar, Engin Hepileri, Sermiyan Midyat, Arda Kural, Ferdi Kurtuldu, Umut Oğuz gibi başarılı isimler başlıca rolleri paylaşıyordu. İzleyici, Engin Hepileri’yi orada oynadığı dost, sakin adam olan Sinyor Seyfi rolüyle sevdi ve benimsedi. Zaman geçtikçe Hepileri birbirinden başarılı projelerde ekranlara gelmeye devam etti.

İHANET İDDİASI NEDİR?

Engin Hepileri televizyon ve tiyatro kariyeri başarıyla devam ederken 2010 yılında sevgilisi Ayşe Topçu ile dünya evine girdi. Mutlu bir evliliği sürdüren çift 2014 yılında tek celsede boşandı. Boşanmanın hemen ardından Engin Hepileri, o dönem rol aldığı ‘İntikam’ dizisindeki partneri Beyza Şekerci’yle el ele görüntülendi. Bu görüntülerin üstüne ‘Beyza Şekerci aşkı evliliği bitirdi’ iddiaları basında yer almaya başladı.

Bir başka beraber görüntülendikleri galada gelen sorulara cevaben Hepileri “Bunlar pek aslı olmayan haberler. Bunlara tepki göstermek istemiyoruz. Daha önce başka nedenlerle ve anlaşmalı olarak bitmiş bir evliliğin; yepyeni, taptaze aşkımızla ilgisi yok. Çok mutluyuz ve önümüze bakıyoruz. İki yeni aşık olarak hayata daha umutla bakıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayşe Topçu ise ne iddialara ne de Engin Hepileri’nin cevabına bir yorumda bulunmadı ve sessizliğini hep korudu.

ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Engin Hepileri son olarak 2019-2020 sezonunda Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Faruk karakterini canlandırmıştı. Hepileri şimdilerde ekranlardan uzakta, eşi ve çocuğuyla mutlu bir hayat sürüyor. Hepileri'nin yüzü ve imajındaki değişiklik dikkat çekerken, sosyal medyada ailesiyle paylaştığı fotoğraflara ise beğeni ve yorum yağıyor.





