Engin Öztürk ve Büşra Develi başroldeydi... Sette ödeme krizi yaşandığı iddia edildi! Başrolden açıklama geldi

“Aşkın Pusulası” dizisi Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi’yi başrollerde buluşturmuştu. Başta yurt dışı için çekildiği açıklanan Alim Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Burcu Akbaş oturuyordu.

SET BİR ANDA DURDU

6 bölümü çekilen, 7. bölümü ise tamamlanamayan dizinin çekimlerinin geçtiğimiz haftalarda durduğu ortaya çıkmıştı. Setin durma sebebi ise ödeme krizi olduğu iddia edilmiş çalışanların içeriden 3 haftalık alacakları olduğu söylenmişti.

ÖDEME KRİZİ YAŞANDI MI?

Önceki akşam Kenan Doğulu konserinde görüntülenen Engin Öztürk dizisinin durma sebebi hakkında ilk kez konuştu. Öztürk 'Ödeme alamadığınız için dizinin durduğu söylenmişti. Öyle mi?' sorusuna 'Ödeme ile ilgili bir sıkıntı yok. Yine başlayacak gibi' diyerek yanıt verdi.

Öztürk, 'Durma gerekçesi nedir?' diye sorulunca da 'İnan bilmiyorum.' dedi.







