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  4. Engin Öztürk ve Büşra Develi başroldeydi... Sette ödeme krizi yaşandığı iddia edildi! Başrolden açıklama geldi

Engin Öztürk ve Büşra Develi başroldeydi... Sette ödeme krizi yaşandığı iddia edildi! Başrolden açıklama geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 15:30
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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün ortağı olduğu Alim Yapım imzalı “Aşkın Pusulası” dizisinin çekimlerine 6. bölümünde ara verildiği ortaya çıkmış ve setin durma sebebinin ise teknik ekibe ödeme yapılmadığı olduğu söylenmişti. Dizinin başrol oyuncusu Engin Öztürk setin durma sebebi hakkında ilk kez konuştu.

Engin Öztürk ve Büşra Develi başroldeydi... Sette ödeme krizi yaşandığı iddia edildi! Başrolden açıklama geldi

“Aşkın Pusulası” dizisi Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi’yi başrollerde buluşturmuştu. Başta yurt dışı için çekildiği açıklanan Alim Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Burcu Akbaş oturuyordu.

SET BİR ANDA DURDU

6 bölümü çekilen, 7. bölümü ise tamamlanamayan dizinin çekimlerinin geçtiğimiz haftalarda durduğu ortaya çıkmıştı. Setin durma sebebi ise ödeme krizi olduğu iddia edilmiş çalışanların içeriden 3 haftalık alacakları olduğu söylenmişti.

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ÖDEME KRİZİ YAŞANDI MI?

Önceki akşam Kenan Doğulu konserinde görüntülenen Engin Öztürk dizisinin durma sebebi hakkında ilk kez konuştu. Öztürk 'Ödeme alamadığınız için dizinin durduğu söylenmişti. Öyle mi?' sorusuna 'Ödeme ile ilgili bir sıkıntı yok. Yine başlayacak gibi' diyerek yanıt verdi.

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Öztürk, 'Durma gerekçesi nedir?' diye sorulunca da 'İnan bilmiyorum.' dedi.

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