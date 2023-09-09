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Engin Polat, eşi Dilan Polat'a evlilik yıl dönümünde uçak mı aldı? Paylaşımları olay oldu

09.09.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Dilan Polat hem lüks yaşantısı hem kocasıyla halleriyle çok konuşuluyor. Dilan Polat şimdi de evlilik yıl dönümü kutlamasıyla gündem oldu. Kocasının hazırlattığı sürprizleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Polat'ın çiçeklerle süslenmiş uçaktaki fotoğrafları çok konuşuldu. Ünlü ismin bu pozlarının ardından 'Eşi uçak mı aldı?' yorumları yapıldı.

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat her yaptığıyla olay oluyor. Lüks yaşantısıyla gündemden düşmeyen ünlü isim bu defa evlilik yıl dönümü kutlmasıyla çok konuşuldu.

Kocası Engin Polat'ın evlilik yıl dönümlerine özel olarak hazırlattığı sürprizleri sosyal medya hesabından tek tek paylaşan Dilan Polat'ın çiçeklerle süslenmiş uçaktaki fotoğrafları olay oldu.

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Özel bir uçağın içini ve dışını beyaz çiçeklerle süsleten Engin Polat'ın bu sürprizi sosyal medyayı salladı.

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Dilan Polat kendisi için özel hazırlatılan uçaktaki fotoğraflarını 'Engin saçmalama' notu ile paylaştı.

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Ünlü ismin gönderisinin altına; 'Uçak mı almı?', 'Engin şimdi de uçak mı hediye etti?' gibi yorumlar yapıldı.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat 16'nci evlilik yıldönümleri için özel uçakla Marmaris'e gitti. Bu ay Dubai'ye de gidecek olan ünlü çift paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam edecek.

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