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Enginar Dip Sos

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 25.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

Cipsleri bana bana yemelik harika bir dip sos tarifimiz var! Bol peynirli ve çok lezzetli enginar dip sos tarifimize bayılacaksınız!

Enginar Dip Sos

Malzemeler:

200 gram Ispanak (doğranmış)
3 adet enginar (küp küp doğranmış)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı krem peynir
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
Yarım çay kaşığı sarımsak Tozu
Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
Tuz, Karabiber

Yapılışı:

Bir tavaya zeytinyağı ekleyin, sırasıyla enginarları ve ıspanakları soteleyin. Tuz ve karabiber ekledikten sonra ocaktan alın.
Bir tencereye zeytinyağı ve tereyağı ekleyin, unu 3-4 dakika boyunca kavurun.
Sütü yavaş yavaş ekleyin ve topaklanmasını önlemek için bir çırpıcı ile sürekli çırparak karıştırın.
Kıvam alınca peynirleri ve baharatları ekleyerek karıştırın, ocaktan alın.
Bir fırın kabına döktüğünüz karışımın üzerine bolca peynir serpin ve 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
Mısır veya tortilla cipsi ile servis edin.

Afiyet Olsun

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