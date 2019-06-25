Enginar Dip Sos

Malzemeler:

200 gram Ispanak (doğranmış)

3 adet enginar (küp küp doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı krem peynir

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Yarım çay kaşığı sarımsak Tozu

Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz, Karabiber

Yapılışı:

Bir tavaya zeytinyağı ekleyin, sırasıyla enginarları ve ıspanakları soteleyin. Tuz ve karabiber ekledikten sonra ocaktan alın.

Bir tencereye zeytinyağı ve tereyağı ekleyin, unu 3-4 dakika boyunca kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyin ve topaklanmasını önlemek için bir çırpıcı ile sürekli çırparak karıştırın.

Kıvam alınca peynirleri ve baharatları ekleyerek karıştırın, ocaktan alın.

Bir fırın kabına döktüğünüz karışımın üzerine bolca peynir serpin ve 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

Mısır veya tortilla cipsi ile servis edin.

Afiyet Olsun

