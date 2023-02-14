Enkaz altında olan Taha Duymaz'ın ablası sitem etti! "Burada her çıkan cesede bakmaktan..."

"Taha Duymaz öldü mü?", "Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?" sorularının yanıtları merak edilirken çeşitli iddialar gündeme geldi. İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılması için büyük çaba gösterilirken aile hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

"Prim için cenaze saklanıyor" yorumları acılı aileyi çileden çıkardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz için çalışmalar sürerken fenomenin ablası Semiha Duymaz sosyal medyadan isyan etti.

"ALLAH SİZE YAŞATMASIN"

Taha Duymaz'ın ablası paylaşımında "Oradan konuşmak yorum yapmak çok kolay. Tek dileğim Allah size yaşatmasın" dedi ve şu sözleri yazdı:

"Ben geldim geleli bir kere annemi görmeye gittim ne haldedir diye... Biz burada her çıkan cesede bakmaktan psikoloji anlayamazsınız onlardır diye bir umutla ya ölü ya diri ama siz bu duyguyu bu acıyı hissedemezsiniz. Bu boş konuşan sakıyor diyen klavye delikanlıları Allah size yaşatmasın."