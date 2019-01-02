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Enrique Iglesias ile Ece Seçkin'den sürpriz çalışma

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Adeyyo ve Hoşuna Mı Gidiyor şarkılarıyla yıldızı parlayan Ece Seçkin, dünyaca ünlü sanatçı Enrique Igleasias ile düet çalışmasına imza attığını duyurdu.

Enrique Iglesias ile Ece Seçkin'den sürpriz çalışma

Bloomberg TV’deki bir programa katılan Ece Seçkin, Enrique Igleasias ile düet yapacağını duyurdu.

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Enrique Iglesias’ın Türkiye’den bir sanatçı ile düet yapmak istediğini söyleyen bir telefon aldığını ve bunu da kendisi ile gerçekleştirmek istediğini dile getiren Seçkin, teklifi ilk duyduğunda inanamadığını söyledi.

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Seçkin, proje ile ilgili hislerini şu sözlerle anlattı: ”İngilizce şarkı söylemek konusunda çok rahatım. Türkçe şarkı söylemek neyse İngilizce şarkı söylemek de benim için o."

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"Teklife önce inanamadım. Bir yaz günüydü. Arkadaşlarımla tatildeydik. Onlara gelen mesajı gösterdim. ‘Doğru görüyorum değil mi’ diye de sordum hatta."

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"Sonra şarkıyı yolladılar. Yılbaşı gecesi Enrique Iglesias ile şarkımızı kaydettik ve önümüzdeki günlerde de klibini çekeceğiz. Hareketli ve latin bir şarkı. Türkçe ve İspanyolca karışık.”

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Anahtar Kelimeler:
Enrique Iglesias Ece Seçkin düet

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