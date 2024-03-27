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Esra Ezmeci'den 'eş değiştirme' tepkisi! "Sapkınsınız, üçlü fanteziler..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.03.2024 13:47
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Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan psikolog Esra Ezmeci kendisine gelen itirafları yayınlamasıyla da adından söz ettiriyor. Daha önce 'Swinger' açıklamasıyla gündeme gelen Ezmeci 'eş değiştirme' tepkisiyle dikkat çekti.

Esra Ezmeci'den 'eş değiştirme' tepkisi! "Sapkınsınız, üçlü fanteziler..."

Ünlü psikolog Esra Ezmeci sosyal medyada verdiği yanıtlarla dikkat çekiyordu. Ezmeci, eş değiştirme fantezisi için özel gemilerin olduğunu hatta evli bir danışanının orada tanıştığı bir adama aşık olarak Almanya'ya gittiğini söylemişti.

Esra Ezmeci yayınında ise yine bu konuda bir sitemde bulundu. "Hiçbir kültürde kimse yakını eşiyle paylaşmasını istemez böyle bir şey yok" diyen ünlü psikolog devamında şunları söyledi:

Tacizi anlatınca hemen sesi kestiler... Esra Ezmeci "O kadar açık konuşamıyoruz" deyip... Tacizi anlatınca hemen sesi kestiler... Esra Ezmeci "O kadar açık konuşamıyoruz" deyip...

"SAPKINSINIZ" DİYEREK SİNİRLENDİ

"Onların adı kültür değil sapkın yani sapıklık değil sapkınlıklar da bu tarz böyle yok eşini paylaştı, artık ne psikolojik ne başka bir şeyden söylemiyorum sapkınsanız bence onlar da ceza almalı zaten. Yani bu tarz ilişkileri önlemek için bence o sapkın ilişkilerin peşinde koşanlar işte değişik fanteziler, yok üçlü fanteziler... Çok duyduğum için söylüyorum keşke onlara da ceza gelse..."

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Esra Ezmeci devamında ise "Gidip sosyal medyada bir yerlerde birbirlerinin eşlerini değiştiriyorlar abuk sabuk şeyler yapıyorlar bunlara da bir ceza gelsin. Siz sapıksınız" diyerek isyan etti.

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Esra Ezmeci sosyal medya ele söyledi
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