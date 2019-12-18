Epic Games, Fortnite 2. sezon için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Bir dizi performans iyileştirmesi ve hata düzeltmesi ile gelen Fortnite 11.30 güncellemesi yeni içerikleri ile oyuncuları oyuna kitlemeyi başaracak gibi görünüyor. PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android‘e gelen bu güncellemenin tüm detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

** Bölünmüş Ekran;

Aynı PlayStation 4 veya Xbox One ile bir arkadaşınızla beraber Çiftli veya Ekipli oyun oynayın.

Bölünmüş Ekran özelliği şu anda erken erişimde. Bu özelliği geliştirmeye devam edeceğiz. Lütfen oyun içi geribildirim aracıyla hataları raporla.

Mobil cihazınızdan İçerik Mağazası yenilendi;



Grup Merkezi sayesinde artık oyuna girmeden İçerik Mağazası’nda ne olduğunu görebilirsiniz.

Bunu yapmak için Grup Merkezi’ne girin, sağa kaydırın ve “Eşyaları Göster”e dokunun.

İçerik Mağazası günlük hediyeleşme limiti 3’ten 5’e yükseldi.



Cephane Göstergesi değiştirildi.



Artık bir çubuk yerine kalan cephane sayısının bir görseli olacak.

Artık, “Avlayan” ekranından oyun sonu TP ekranına ne zaman geçileceğini seçebileceksiniz.



Oyun sonu TP ekranına geçmek için, “Avlayan” ekranında “Devam Et”e tıklayın.