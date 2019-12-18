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Epic Games, Fortnite 2. sezon için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Epic Games, popüler Battle Royale türündeki oyunu Fortnite için geçtiğimiz ay 2. sezon duyurusu yapmıştı. Bu duyurudan sonra güncellemeler ile oyuna ek içerikler ekleyen firma, 2019 bitmeden son güncellemesi olan Fortnite 11.30‘u bugün indirime sundu.

Epic Games, Fortnite 2. sezon için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Bir dizi performans iyileştirmesi ve hata düzeltmesi ile gelen Fortnite 11.30 güncellemesi yeni içerikleri ile oyuncuları oyuna kitlemeyi başaracak gibi görünüyor. PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android‘e gelen bu güncellemenin tüm detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

** Bölünmüş Ekran;

Aynı PlayStation 4 veya Xbox One ile bir arkadaşınızla beraber Çiftli veya Ekipli oyun oynayın.

Bölünmüş Ekran özelliği şu anda erken erişimde. Bu özelliği geliştirmeye devam edeceğiz. Lütfen oyun içi geribildirim aracıyla hataları raporla.

Mobil cihazınızdan İçerik Mağazası yenilendi;

Grup Merkezi sayesinde artık oyuna girmeden İçerik Mağazası’nda ne olduğunu görebilirsiniz.

Bunu yapmak için Grup Merkezi’ne girin, sağa kaydırın ve “Eşyaları Göster”e dokunun.

İçerik Mağazası günlük hediyeleşme limiti 3’ten 5’e yükseldi.

Cephane Göstergesi değiştirildi.

Artık bir çubuk yerine kalan cephane sayısının bir görseli olacak.

Artık, “Avlayan” ekranından oyun sonu TP ekranına ne zaman geçileceğini seçebileceksiniz.

Oyun sonu TP ekranına geçmek için, “Avlayan” ekranında “Devam Et”e tıklayın.

HATA DÜZELTMELERİ

  • Xbox One’daki Güvenli Bölge ayarının her giriş yapıldığında 1,00’a dönmesine neden olan bir sorun çözüldü.
  • Arena’daki bazı ağaç ve metal çitlerin doğru malzeme artışı sağlamamasına neden olan bir sorun çözüldü.
  • Magma Kaplaması artık Sargı Bezi Bazukası ve Tabancada düzgün görünüyor.
  • Askeriye kıyafetinde, iki saç stili birbirine geçmiş şekilde görünmesine neden olan bir sorun çözüldü.
  • Disko Tutkunu setindeki bazı eşyaların pürüzlü ve pikselli görünmesine sebep olan sorun giderildi.
  • Mobil cihazlardaki “Sosyal” menüsündeki arkadaş listesini aşağıya kaydırmaya çalıştığınızda liste otomatik olarak başa dönüyordu; buna sebep olan sorun çözüldü.
  • Oyuncuların Kısayol Çubuğunun, mobil cihazlarda yanlışlıkla varsayılana döndürülmesine neden olan bir sorun çözüldü.

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Anahtar Kelimeler:
fortnite Epic Games

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