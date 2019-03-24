Epic Games Store’dan Steam’e gözdağı!

Oyun sektörünün geneline baktığımızda artık dijital kopyaların, fiziksel kopyalardan daha çok sattığını söyleyebiliriz. Bu durumun temel nedeni dijital kopyaların çok daha kullanışlı olması. Genel olarak fiziksel kopyalarda diskin zarar görmesi, kaybolması vb. sorunlarla karşılaşmak mümkün. Fakat dijital oyunlarda böyle bir durum söz konusu değil. Günümüzden 5 – 10 yıl öncesinde internet hızının yavaş olması dijital oyunların önünü tıkayan bir unsurdu. Fakat hızlanan internetle birlikte bu tek dezavantaj da ortadan kalkmış oldu.

Bilindiği üzere PS4 sahipleri dijital oyunlarını PS Store üzerinden satın alırken, Xbox One sahiplerinin durağı ise Xbox Store oluyor. PC oyuncuları bu alanda konsol sahiplerine göre biraz daha

şanslılar. Çünkü pek çok alternatifleri mevcut.

Fakat yine de PC tarafında dijital oyun denildiğinde akla gelen ilk isim Steam oluyor. Valve’in sahibi olduğu Steam, kısa süre önce bu alanda rakipsiz görünüyordu. Fakat Epic Games Store sektöre muazzam bir giriş yaptı.

Kısa sürede kullanıcı sayısını arttıran Epic Games Store, şimdiden 85 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Elbette bunda bazı PC oyunlarının yalnızca Epic GamesStore üzerinden satılmasının büyük bir payı bulunuyor.

Görünen o ki yıllardır Steam’e rakip olarak aranan kan sonunda bulundu. Muhtemelen Epic Games Store, 2019’dan hayli güçlenerek çıkacak.

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