Epic Games Store’un gelecek haftaki ücretsiz oyunları belli oldu: İki oyun birden

Epic Games Store’un haftalık ücretsiz oyun kampanyası iki farklı türde yapımla devam ediyor. Mağazada şu anda ücretsiz olan Astrea: Six-Sided Oracles ve Mechabellum için kampanya 1 Ekim’de sona erecek. Aynı gün bu iki oyunun yerini BURIED STARS ile System Shock 2: 25th Anniversary Remaster alacak.
Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi sürümü: Windows 7 (64-bit required)
İşlemci: Intel or AMD Dual-Core at 2.0 GHz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: GPU with DirectX 11 or Vulkan 1.1 support
Depolama: 420 MB
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi sürümü: Windows 10 (64-bit required)
İşlemci: Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz or equivalent
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: GPU with DirectX 11 or Vulkan 1.1 support
Depolama: 420 MB
BURIED STARS ve System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, 1 Ekim’den 8 Ekim’e kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek.
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