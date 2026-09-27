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Epic Games Store’un gelecek haftaki ücretsiz oyunları belli oldu: İki oyun birden

Epic Games Store, gelecek hafta ücretsiz dağıtacağı oyunları açıkladı. BURIED STARS ve System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, 1-8 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak alınabilecek.

Epic Games Store’un gelecek haftaki ücretsiz oyunları belli oldu: İki oyun birden
Enes Çırtlık

Epic Games Store’un haftalık ücretsiz oyun kampanyası iki farklı türde yapımla devam ediyor. Mağazada şu anda ücretsiz olan Astrea: Six-Sided Oracles ve Mechabellum için kampanya 1 Ekim’de sona erecek. Aynı gün bu iki oyunun yerini BURIED STARS ile System Shock 2: 25th Anniversary Remaster alacak.

Epic Games Store’un gelecek haftaki ücretsiz oyunları belli oldu: İki oyun birden 1

BURIED STARS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel® Core™ i5-6300U
  • RAM: 4 GB RAM
  • Ekran kartı: Intel® HD Graphics 520
  • DirectX sürümü: DirectX 11
  • Depolama: 10 GB

SYSTEM SHOCK 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi sürümü: Windows 7 (64-bit required)
İşlemci: Intel or AMD Dual-Core at 2.0 GHz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: GPU with DirectX 11 or Vulkan 1.1 support
Depolama: 420 MB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi sürümü: Windows 10 (64-bit required)
İşlemci: Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz or equivalent
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: GPU with DirectX 11 or Vulkan 1.1 support
Depolama: 420 MB

BURIED STARS ve System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, 1 Ekim’den 8 Ekim’e kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Epic Games Oyun ücretsiz
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