Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Epstein'in lanetli jeti bakın nerede bulundu! İçerisi adeta suç mahali: Bebek losyonları, kirli havlular...

Çocuk istismarı ağıyla dünyayı sarsan Jeffrey Epstein’ın "Lolita Express" adlı özel jeti yurtdışındaki bir uçak mezarlığında terk edilmiş bir halde bulundu. İçerideki çocuk losyonlarından çürümüş yataklara kadar uzanan detaylar, uçağın karanlık geçmişini yeniden gündeme taşıdı.

Epstein'in lanetli jeti bakın nerede bulundu! İçerisi adeta suç mahali: Bebek losyonları, kirli havlular...
Gökçen Kökden

Pedofili Jeffrey Epstein’a ait olan Boeing 727 tipi özel jet, ABD'nin Georgia eyaletindeki bir uçak mezarlığında terk edilmiş halde bulundu.

Epstein in lanetli jeti bakın nerede bulundu! İçerisi adeta suç mahali: Bebek losyonları, kirli havlular... 1

2016'daki son uçuşundan bu yana tek bir çivi dahi çakılmayan uçak pas, çürüme ve böcek istilasına uğramış durumda.

KORKUNÇ DETAYLAR: ÇOCUK LOSYONLARI, KİRLİ HAVLULAR...

Epstein in lanetli jeti bakın nerede bulundu! İçerisi adeta suç mahali: Bebek losyonları, kirli havlular... 2

Bu özel jet, yıllarca istismar mağdurlarını ve yüksek profilli isimleri taşıdı. Uçağa binenler arasında, eski ABD Başkan Bill Clinton, eski Hazine Bakanı Larry Summers bulunuyor.

Uçağın içinden paylaşılan son görüntüler, buranın 'lüks' bir ulaşım aracından ziyade bir suç mahalli olduğunu kanıtlıyor.

Kabinde bulunan çocuk losyonu şişeleri, kişisel bakım ürünleri, komodinin içine gizlenmiş sökülmüş bir uydu telefonu, kirli havlular ve Epstein'ın özel uçağının kuyruk numarasıyla işlenmiş kağıt peçeteler yer alıyor. Devasa yatak da dikkat çeken eşyalar arasında yer alıyor. Güvenlik uzmanları, bu kişisel eşyaların dokunulmadan kalmasını ürpertici bir detay olarak yorumladı.

Epstein in lanetli jeti bakın nerede bulundu! İçerisi adeta suç mahali: Bebek losyonları, kirli havlular... 3

Terk edilmiş jet, Epstein'ın cinsel istismar ağı ve yürütülen soruşturmalarla bağlantılı en somut simgelerden biri olarak çürümeye yüz tutmuş bir şekilde beklemeye devam ediyor.

KAYNAK: NEW YORK POST

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ülkeyi baştan yapacaklar: Tam 10 yılda 588 milyar dolar!Ülkeyi baştan yapacaklar: Tam 10 yılda 588 milyar dolar!
Evler kayboldu: 3 metrelik karın altında yaşam!Evler kayboldu: 3 metrelik karın altında yaşam!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Jeffrey Epstein epstein
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.