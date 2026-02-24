Epstein'in lanetli jeti bakın nerede bulundu! İçerisi adeta suç mahali: Bebek losyonları, kirli havlular...

Pedofili Jeffrey Epstein’a ait olan Boeing 727 tipi özel jet, ABD'nin Georgia eyaletindeki bir uçak mezarlığında terk edilmiş halde bulundu.

2016'daki son uçuşundan bu yana tek bir çivi dahi çakılmayan uçak pas, çürüme ve böcek istilasına uğramış durumda.

KORKUNÇ DETAYLAR: ÇOCUK LOSYONLARI, KİRLİ HAVLULAR...

Bu özel jet, yıllarca istismar mağdurlarını ve yüksek profilli isimleri taşıdı. Uçağa binenler arasında, eski ABD Başkan Bill Clinton, eski Hazine Bakanı Larry Summers bulunuyor.

Uçağın içinden paylaşılan son görüntüler, buranın 'lüks' bir ulaşım aracından ziyade bir suç mahalli olduğunu kanıtlıyor.

Kabinde bulunan çocuk losyonu şişeleri, kişisel bakım ürünleri, komodinin içine gizlenmiş sökülmüş bir uydu telefonu, kirli havlular ve Epstein'ın özel uçağının kuyruk numarasıyla işlenmiş kağıt peçeteler yer alıyor. Devasa yatak da dikkat çeken eşyalar arasında yer alıyor. Güvenlik uzmanları, bu kişisel eşyaların dokunulmadan kalmasını ürpertici bir detay olarak yorumladı.

Terk edilmiş jet, Epstein'ın cinsel istismar ağı ve yürütülen soruşturmalarla bağlantılı en somut simgelerden biri olarak çürümeye yüz tutmuş bir şekilde beklemeye devam ediyor.

