Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Erciyes Dağı'nda dün gece başlayan yağmur, 3 bin 916 metredeki zirveden 3 bin 500 metredeki Hörgüçkaya ve Şeytanderesi mevkiine kadar kara dönüştü. Bölgede yaklaşık 3-5 santim arasında kar yağışı gerçekleşti. Zirveye yağan karın ardından kent merkezinde hava sıcaklığı 8-10 derece birden düştü.
Kaynak: DHA
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