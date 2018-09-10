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Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 10:56 | Son Güncelleme

Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı dün gece yağdı. Zirveye yağan karın ardından kent merkezinde hava sıcaklığı 8-10 derece birden düştü.

Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Erciyes Dağı'nda dün gece başlayan yağmur, 3 bin 916 metredeki zirveden 3 bin 500 metredeki Hörgüçkaya ve Şeytanderesi mevkiine kadar kara dönüştü. Bölgede yaklaşık 3-5 santim arasında kar yağışı gerçekleşti. Zirveye yağan karın ardından kent merkezinde hava sıcaklığı 8-10 derece birden düştü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Erciyes DAğı şeytanderesi

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