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Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret eden turistler Kapadokya’yı es geçmiyor

02.02.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret eden yerli turistler, daha sonra Kapadokya’yı ziyaret ediyor.

Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret eden turistler Kapadokya’yı es geçmiyor

Son yılların en yoğun kar yağışını alan Erciyes Kayak Merkezi ve Kapadokya bölgesi ziyaretçilerini mest etmeye devam ediyor. Kış turizminin vazgeçilmezi olan Kayak merkezlerine ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak merkezine gelen yerli turistler, Kapadokya’yı da tur güzergahlarına alıyor.

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Kışın bir başka güzelliğe bürünen Kapadokya bölgesinin en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Ürgüp Üç Güzelleri ziyaret eden Nilgün Yönten, “Erciyes için geldik, burayı da ihmal etmeyelim dedik. Kapadokya’nın ve Nevşehir’in karlar altındaki halini de görelim istedik. Erciyes’e kaymak için gelenler mutlaka buraya gelsinler ve ziyaret etsinler. Ayrıca buradaki el ustalarını da ziyaret etsinler. Onların gönüllerini şenlendirsinler diyorum. Üç güzeller efsanesini dinlemeden gitmesinler” ifadelerini kullandı.

“60 MİLYON YILLIK GEÇMİŞİ VAR”

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Faruk Yönten de, "Erciyes kışın kayak merkeziyle bir efsane. Kapadokya’nın kış turizmi ile beraber ikisi bütünleştiği zaman iç turizm açısından harika ötesi bir şey. Zaten Kapadokya’nın 60 milyon yıllık bir geçmişi var. Özellikle bu tatil döneminde buraları görmek lazım. Ailelerin çocuklarıyla beraber rehber eşliğinde gelmesi lazım ki, Kapadokya’yı tarihiyle beraber dinlesinler. Hem bilgi amaçlı hem de dinlenme amaçlı görülmeye değer yerler” şeklinde konuştu.

(İHA)

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