Ercüment Ovalı'nın bulduğu aşının isminde Trabzonspor detayı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de birçok tıbbi çalışmanın hızlandırılmasına neden oldu. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs için aşı geliştirdiğini duyurdu.
Habertürk'e bağlanarak yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Ovalı, koronavirüs için geliştirdiği iki aşından birinin adını OZG38-61 olarak koyduklarını söyledi.
Bu ismi çocuklarının istediğini söyleyen Ovalı, ismin sonundaki 61 rakamının tuttuğu takım olan Trabzonspor'u temsil ettiğini söyledi.Prof. Dr. Ovalı yaptığı açıklamada, "OZG38-61, çocuklarımın istediği bir isim. OZG Bulut'un çok sevdiği bir dostunun kısaltılmış ismi, 38 bizim sağlıklı yaşamamızı sağlayan tüm laboratuvarı temizleyen Recai'nin memleketinin plakası ve 61'de ben Trabzonsporluyum" ifadelerini kullandı.
Dario Melnjak için Fenerbahçe açıklaması!
Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı
Babel'den tepki çeken paylaşım
Neymar'ın annesi 31 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı!
Bonservisi dudak uçuklattı!
Dünya yıldızı isim Türkiye'ye mi geliyor?
Umut Meraş'tan iddialı sözler
Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!
Sosa'dan Arjantin iddialarına yanıt
Ahmet Altın'ın babası koronavirüsten vefat etti
Güney Kore'de ligler 8 Mayıs'ta başlayacak
Serie A'da sezonun bitiş tarihi belli oldu
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!
Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım
Cengiz Ünder'den 23 Nisan hediyesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum