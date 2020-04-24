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Ercüment Ovalı'nın bulduğu aşının isminde Trabzonspor detayı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.04.2020 22:02 | Son Güncelleme

Koronavirüs için aşı çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdikleri iki aşıdan birinin adını OZG38-61 koyduğunu söylerken, isimdeki 61 numarasının tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgelediğini belirtti.

Ercüment Ovalı'nın bulduğu aşının isminde Trabzonspor detayı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de birçok tıbbi çalışmanın hızlandırılmasına neden oldu. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs için aşı geliştirdiğini duyurdu.

Habertürk'e bağlanarak yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Ovalı, koronavirüs için geliştirdiği iki aşından birinin adını OZG38-61 olarak koyduklarını söyledi.

"BEN TRABZONSPORLUYUM"

Bu ismi çocuklarının istediğini söyleyen Ovalı, ismin sonundaki 61 rakamının tuttuğu takım olan Trabzonspor'u temsil ettiğini söyledi.Prof. Dr. Ovalı yaptığı açıklamada, "OZG38-61, çocuklarımın istediği bir isim. OZG Bulut'un çok sevdiği bir dostunun kısaltılmış ismi, 38 bizim sağlıklı yaşamamızı sağlayan tüm laboratuvarı temizleyen Recai'nin memleketinin plakası ve 61'de ben Trabzonsporluyum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ercüment ovalı koronavirüs

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