Erdal Beşikçioğlu Çiçero ile dönüyor!

Yönetmen Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu 'Çiçero' isimli filmde bir araya geldi. Projenin yapımcısı ise 5,5 milyon seyirciyi sinemaya çeken “Ayla” filminin yapımcısı Dijital Sanatlar oldu. Yapım şirketi tıpkı Ayla filminde olduğu gibi yine yaşanmış bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor.

“Çiçero”da 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordusuna ajanlık yapan bir Türk'ün kahramanlık öyküsü etkileyici bir dille anlatılacak.

Erdal Beşikçioğlu'na Dijital Sanatlar'ın patronu Mustafa Uslu geçen yıl Müslüm filmi için de teklif götürmüştü. Ancak yapılan görüşmelerin ardından taraflar başka bir proje için el sıkıştı.