MAGAZİN

Erdal Beşikçioğlu Çiçero ile dönüyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2018 21:03 | Son Güncelleme

“46 Yok Olan” dizisinde beraber çalışan ödüllü yönetmen Serdar Akar ile usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde buluştu.

Erdal Beşikçioğlu Çiçero ile dönüyor!

Yönetmen Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu 'Çiçero' isimli filmde bir araya geldi. Projenin yapımcısı ise 5,5 milyon seyirciyi sinemaya çeken “Ayla” filminin yapımcısı Dijital Sanatlar oldu. Yapım şirketi tıpkı Ayla filminde olduğu gibi yine yaşanmış bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor.

“Çiçero”da 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordusuna ajanlık yapan bir Türk'ün kahramanlık öyküsü etkileyici bir dille anlatılacak.

Erdal Beşikçioğlu'na Dijital Sanatlar'ın patronu Mustafa Uslu geçen yıl Müslüm filmi için de teklif götürmüştü. Ancak yapılan görüşmelerin ardından taraflar başka bir proje için el sıkıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu çiçero

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
alkol getirin de kafayı bulsun, medyayı meşgul ediyor yoksa
seni çok özledik be usta dört gözle bekliyordum dizi ni senin hiç kötü dizin olmaz
bu adamın hali ne böyle hint fakiri gibi saçı sakalı karışmış anladık entelsin imaj buda azcık bak kendine
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