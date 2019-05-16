Mynet Trend

Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 16.05.2019 07:47 | Son Güncelleme

Ankara’da yeniden çekimlerine başlanan Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Bir fotoğraf, iki Ankaralı” ifadeleri kullanılırken “Ünlü oyuncumuz Erdal Beşikçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @mansuryavas06'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” denildi.


Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
İmamoğlu: 18 günlük icraatımızdırİmamoğlu: 18 günlük icraatımızdır
Mansur Yavaş'tan flaş talimat! Tahsilatı durdurulduMansur Yavaş'tan flaş talimat! Tahsilatı durduruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş Erdal Beşikçioğlu

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Bu araçlardan uzak durun!

Bu araçlardan uzak durun!

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Külliye'de ilk kez' deyip bu fotoğrafı paylaştı!

'Külliye'de ilk kez' deyip bu fotoğrafı paylaştı!

İstanbul 'yeniden seçim' anketi sonucunu canlı yayında açıkladı

İstanbul 'yeniden seçim' anketi sonucunu canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sarıklı cüppeli hacı hoca olmadığı için eleştirilir şimdi :) ayyaş falan yazılır. Kusura bakmayın ama çocuk istismarcılarından 7 yaşında torunu yaşında kızla evlenen onun bunun evlatlarından bin kat daha adamdır böyle insanlar !
Amirimmmm candır cannn.
İki adam..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ulaşım indirimi' açıklaması

İmamoğlu: 18 günlük icraatımızdır

Mansur Yavaş'tan flaş talimat! Tahsilatı durduruldu

Mansur Yavaş'tan flaş talimat! Tahsilatı durduruldu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginlik

Belediye Meclisi'nde gerginlik: Yetkimi gasp ettirmem size

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' diyen kadına yanıtı gündem oldu

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na 'saat' göndermesi

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na 'saat' göndermesi

Karamollaoğlu'ndan 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımı

Karamollaoğlu'ndan 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.