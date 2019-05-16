Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Bir fotoğraf, iki Ankaralı” ifadeleri kullanılırken “Ünlü oyuncumuz Erdal Beşikçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @mansuryavas06'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” denildi.
Bir fotoğraf, iki Ankaralı. ????#MansurY & #BehzatÇ— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) 15 Mayıs 2019
Ünlü oyuncumuz Erdal BEŞİKÇİOĞLU, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @mansuryavas06'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. pic.twitter.com/6NF6y5aOml
Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler
Ahmet Keser: Fatih Portakal'ı kıskanıyorum
Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı! Sabah saatlerine dikkat
İlk gören Pamukkale sanıyor ama...
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Ramazan bayramı öncesi tatlıda büyük oyun! Uzmanlar uyardı
Oruç tutanlar dikkat! Her yıl 200 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 11 yorum