Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Bir fotoğraf, iki Ankaralı” ifadeleri kullanılırken “Ünlü oyuncumuz Erdal Beşikçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @mansuryavas06'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” denildi.

Bir fotoğraf, iki Ankaralı. ????#MansurY & #BehzatÇ



Ünlü oyuncumuz Erdal BEŞİKÇİOĞLU, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @mansuryavas06'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. pic.twitter.com/6NF6y5aOml — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) 15 Mayıs 2019



