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  4. Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması

Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması

DİZİ HABERLERİ  | 31.12.2019 11:49 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, fenomen dizi Behzat Ç. hakkında kamuoyunda bir süredir devam eden tartışmalar ve yorumlar nedeniyle, yazılı bir açıklama yayımladı.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisi hakkında kamuoyunda bir süredir devam eden tartışmalar ve bilgi eksikliğine bağlı yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamayı gerekli görmüştür…

İşte Erdal Beşikçioğlu'nun o açıklaması...

"Behzat Ç.’nin daha ilk bölümünden itibaren seyircisinin sahip çıktığı bir proje olması ona hem dizi dünyamızdaki bu farklı konumunu kazandırdı hem de ekibine diziyi daha iyi yazma, çekme ve oynama sorumluluğunu hatırlatan çok önemli bir motivasyon sağladı. Behzat Ç.’yi fenomen haline getiren de bu karşılıklı enerji oldu. Altı yıl sonra seyircinin yoğun talebi ve tabiki bizim de çok özlememiz nedeniyle Behzat Ç. ekibi eksik de olsa bu duyguda yeniden toplandık ve aslında kendisine gösterilen alkış ve ilgiye adeta bis yaparak teşekkür ettik. Benim için de bu güzel hikaye burada bitecekti ancak devam talebi geldi. Dokuz bölümlük bu özel sezonun devamının olup olmayacağına biraz da ortaya çıkan işin kalitesine göre karar verecektik.

'BUGÜN BEN OYNADIM, YARIN BAŞKA...'

Benim Behzat Ç. ye devam etmemem, başarı sağlamış ve sadık izleyici kitlesi oluşmuş bir projeye, fenomen olmuş bir karaktere zarar vermemek ile ilgili. Behzat Ç.’yi bugün ben oynadım yerime yarın başka bir genç oyuncu oynayabilsin diyedir. Önemli olan projenin, karakterin kimyasının korunmasıdır.

Bizimle henüz senaryo bile paylaşılmadan, onayımız alınmadan yeni sezon duyurusuyla-dedikodusuyla beklenti yaratıldı. Sonraki süreçte bir baktık ki hikayede büyük değişiklik var. Behzat Ç. cinayet bürodan uzaklaşıyor, derin devletle bir mücadelenin içine giriyor. Karakterle ilgili çok önemli bir değişiklik söz konusu. İş bambaşka bir şeye dönüşüyor.
Behzat Ç. karakterinin ve hikayesinin yaratıcısı Emrah Serbes. O da bu konsept değişikliğinden haberdar edildi mi belli değil. Ayrıca bu işin yönetmeni olan Serdar Akar yeni çekilecek sezonda istenmiyor ve yerine yönetmen koltuğuna başkaları getirilmek isteniyor. Güven Kıraç’ın oynadığı Memduh Başgan karakterinin yeni bölümlerde istenmediği belirtiliyor.
Sosyal medyada bazı yorumlarda para ile ile ilgili çok yüksek rakamlar istendiği gibi seviyesiz yorumlara da rastladım. Behzat Ç. dizisinde dizisinde oynamış, geçmiş bölümlerden hala paralarını alamayan oyuncu arkadaşlar var. Hiçbir oyuncu için para önemli olmamıştır ama yine de iş devam etmiştir. Behzat Ç. de her zaman maddeden çok mana bu ivmeyi sağlamıştır. Bu manasızlıktaki rant düzeninin bu şekilde içinde olmak istemedim...

Bu konudaki takdir hakkımı kullanırken seyirci ve yayıncı arasındaki herhangi bir tartışmadan haberim olmadığını, varsa oyuncu olarak tartışmanın bir tarafı da olmadığımı özellikle belirtmek isterim.’’ Sürçülisan ettikse affola ...’

NE OLMUŞTU?

Uzun bir sürenin ardından sevenleriyle buluşan Ankara polisiyesi dizisi Behzat Ç.’de “Hayalet” karakterini canlandıran İnanç Konukçu’dan izleyicileri üzecek açıklama yapmıştı.

Geçtiğimiz sezon Blu TV ile yeniden ekranlara dönen Behzat Ç. dizisinin ikinci sezona devam edip etmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Blu Tv tarafından yapılan açıklamada, dizinin ikinci sezon devam etmeyeceği bildirilmişti.

Dizide “Hayalet” lakaplı Sabri Özay karakterini canlandıran İnanç Konukçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Behzat Ç. var ise de bundan sonra benim için yok” dedi.

Konukçu, “Arkadaşlar Behzat Ç. yok…. var ise de bundan sonra benim için yok. Evet ben inanç konukçu. Sevgi ve saygı ile, iyi yıllar” ifadelerini kullandı.


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