Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç. itirafı: “Hepimiz yaşlanıyoruz. Eski performansımızda değiliz”

Okan Bayülgen'in sunuculuğun yaptığı Uykusuzlar Kulübe'ne konuk olan Erdal Beşikççioğlu, Behzat Ç projesi hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu. Kendilerini 'tuhaf ruh hastası' adamlar olarak tanımlayan Beşikçioğlu, proje hakkında düşüncelerini de anlattı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NDAN BEHZAT Ç. İTİRAFI!

Ünlü oyuncu, Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen'e Behzat Ç. projesi hakkında konuştu. Dizi için "Son noktada en azından tekrar bir selama çıkalım." dedik diyen Beşikçioğlu, "Hepimiz yaşlanıyoruz nihayetinde. Eski performansımızda değiliz." ifadesini kullandı.

"BU BÜYÜK, KORKUTUCU BİR ŞEY"

Projede eski enerjiyle oynamanın zor olduğunu itiraf eden ünlü oyuncu "Yani bu büyük, korkutucu bir şey. Altı yıl önceki yaşadığın enerjiyle şimdi yaşadığın enerji arasında dünyalar kadar fark var." şeklinde konuştu.

"MUTLAK BAŞARISIZLIĞIN TEDİRGİNLİĞİ VAR"

"Yeniden böyle bir şeye başlamak ne kadar doğru olabilir sorusunu sorduğum zaman dünyanın en korkutucu cevabıyla karşılaşıyorsun" diyen Beşikçioğlu, başarısızlık tedirginliği yaşadığı ise "Başarılı olduğun bir işte mutlak başarısızlığın tedirginliği var." cümleleriyle açıkladı.

"TUHAF RUH HASTASI ADAMLAR OLDUĞUMUZ İÇİN..."

Beşikçioğlu, Behzat Ç. teklifinin geliş süreciyle ilgili ise şöyle konuştu:

"Ama bizler tuhaf ruh hastası adamlar olduğumuz için kendi içerimizde böyle bir maceranın lezzetini de duyumsamak istedik açıkçası. Serdar abi 'Yeniden çekiyoruz Erdal' dediği zaman, hiç sorgusuz sualsiz 'Çekelim abi' dedim yani."

