Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı

Ünlü sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun, İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan babası Bahattin Beşikçioğlu, uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle İzmir’de hastanede tedavi görüyordu.

Dün tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Beşikçioğlu tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Bahattin Beşikçioğlu için bugün Urla Hoca Ali Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yönetmen Nihat Durak ve Bahattin Beşikçioğlu'nun sevenleri ile ilçe eşrafı katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI!

Törende Erdal Beşikçioğlu ve eşi Elvin Beşikçioğlu taziyeleri kabul ederken, ünlü oyuncu babasının cenazesinde hüzünlü anlar yaşadı.

Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İskele Mezarlığı'na götürüldü.





