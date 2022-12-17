Erdal Beşikçioğlu'nun göçmen endişesi! "Kültürümüzü yok edebilecek ve..."

Bloomberg HT'de ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in konuğu ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu. Türkiye gündemine dair konukların yorumlarının alındığı programda, Fatih Altaylı'nın "Göçmenler" sorusuna Erdal Beşikçioğlu dikkat çeken bir yanıt verdi.

İşte Beşikçioğlu'nun açıklaması:

"Göçmenler tabi ki büyük bir sorun, kendi içerisinde kültürümüzü yok edebilecek, ve alternatif kültürler getirebilecek bir yapı ama çok dağınık. Endişeliyim açıkçası ama umut her daim olacaktır."

Beşikçioğlu'nun sözleri sosyal medyada hızla yayılırken, pek çok kişi ünlü oyuncuya destek oldu.

