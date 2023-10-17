Erden Timur'dan kafa karıştıran Zaniolo açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Zaniolo hakkında konuşan Timur'un sözleri Galatasaraylı taraftarların kafasını karıştırdı.

"ÇIKACAK KARARA GÖRE GALATASARAY'IN BİR ZARARI OLABİLİR"

Erden Timur, "Zaniolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile konuştuk. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.





