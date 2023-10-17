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Erden Timur'dan kafa karıştıran Zaniolo açıklaması!

17.10.2023 22:01 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, hakkında bahis soruşturması başlatılan Nicolo Zaniolo hakkında kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Timur, Nicolo Zaniolo nedeniyle Galatasaray'ın zararı olabileceğini söyledi.

Erden Timur'dan kafa karıştıran Zaniolo açıklaması!
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Zaniolo hakkında konuşan Timur'un sözleri Galatasaraylı taraftarların kafasını karıştırdı.

"ÇIKACAK KARARA GÖRE GALATASARAY'IN BİR ZARARI OLABİLİR"

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Erden Timur, "Zaniolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile konuştuk. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

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